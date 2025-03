Mujer con cántaro: escultura de Louis Sauvageau en Barrancas de Belgrano

Mujer con cántaro es una de las esculturas de las Barrancas de Belgrano. Creada en 1862 por el escultor francés Louis Sauvageau, se trata de una figura decorativa de hierro fundido, asentada sobre una fuente de mampostería. En la base de la obra sólo figura el nombre del artista y el año en que la creó.

También conocida como La dama del cántaro, la estatua está ubicada en la tercera de las plazas que conforman a las Barrancas de Belgrano, entre Juramento, Zavalía, Echeverría y Avenida Virrey Vértiz, a pocos metros del ingreso a la estación de trenes de Belgrano C y el Barrio Chino.

El entorno que rodea a la obra es uno de los más diversos de toda la ciudad con más de 60 especies vegetales, como ombúes, palmeras, magnolias, robles, madreselvas y ceibos. Las Barrancas de Belgrano fueron parquizadas por el arquitecto y paisajista francés Carlos Thays en 1892. Entre las esculturas (muchas del siglo XIX) se destaca también una réplica de la Estatua de la Libertad realizada por el autor de la original, el francés Frédéric Bartholdi, mientras que en la parte alta de la plaza del medio, hay una glorieta donde solían tocar orquestas y en la actualidad se baila tango y folclore los domingos.

Louis Sauvageau nació en París en 1822. Su período de mayor creatividad y exposición fue desde 1848, cuando expuso por primera vez en el Salón de París. En 1863, la revista Beaux-Arts lo citó en términos muy elogiosos y eso posicionó su nombre entre los escultores franceses. Tenía mano para realizar una variedad de géneros diferentes: esculturas alegóricas, religiosas y mitológicas. Fue alumno de Justin-Marie Lequien y Armand Toussaint. La última participación de Sauvageau en el Salón fue en 1874, año en el que se cree que murió, aunque algunos textos sostienen que falleció en 1885.

Aunque trabajó en diferentes medios, su producción más prolífica fue la escultura en bronce, sobre todo los grupos de Otoño e Invierno, ambos representados por una madre y un niño. En general, la impresión duradera de sus obras es de pura inocencia y belleza etérea, mientras que las creaciones del escultor en mármol, por el contrario, son extremadamente raras. A lo largo de los años, decenas de sus pequeñas obras han sido subastadas en prestigiosas casas como Sotheby’s y Christie’s.

La de Barrancas de Belgrano no es la única mujer con cántaro de América. Al menos aparecen otras dos. Una llamada Ninfa Tetis, que está ubicada en el Barrio Alameda de la ciudad mexicana de Celaya, en el estado de Guanajuato. La otra, llamada La Source, se encuentra en el Parque Rodó, en Montevideo, Uruguay. Si bien no son réplicas de la que adquirió la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos, son estatuas que mantienen el mismo espíritu que Mujer con cántaro.