Deportes

Venezuela y Bolivia, mano a mano por el repechaje al Mundial: ¿qué necesitan?

La “Vinotinto” y la “Verde” pelean por el último cupo que otorga Conmebol para jugar la Copa Del Mundo.

09/09/2025 | 11:00Redacción Cadena 3

FOTO: Venezuela depende de sí mismo para entrar al repechaje del Mundial 2026.

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas definirá al séptimo clasificado de Conmebol, el que accederá al repechaje intercontinental en marzo de 2026.

Venezuela llega a la jornada 18 en ventaja, con un punto más que Bolivia, y depende de sí misma para asegurar el histórico pase.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La “Vinotintorecibirá a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, donde buscará una victoria que le permita asegurarse el lugar en la repesca y mantener viva la ilusión de disputar su primera Copa del Mundo.

En caso de empatar o perder frente a los “Cafeteros”, el equipo de Fernando Batista quedará a la espera de lo que suceda en La Paz, donde Bolivia recibirá a Brasil.

La “Verdenecesita sí o sí una victoria en el estadio Hernando Siles, a 4.088 metros de altura, y que además Venezuela no gane su compromiso. Solo en ese escenario podría regresar a una cita mundialista, algo que no logra desde Estados Unidos 1994.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Venezuela llega a este partido con un gran respaldo: su invicto como local en esta Eliminatoria. En sus ocho presentaciones en casa sumó cuatro victorias y cuatro empates, incluso ante potencias como Argentina, Uruguay y Brasil.

Esta fortaleza en Maturín será su principal carta para sellar el boleto al repechaje y confirmar el crecimiento que viene mostrando en el ciclo de Batista.

Por su parte, Bolivia afronta el duelo con la difícil misión de imponerse a Brasil, que llega de golear 3-0 a Chile y que, aun sin jugarse demasiado, mantiene un plantel de jerarquía.

El que se quede con el cupo de repechaje, deberá jugar en marzo en una sede a definir, frente a rivales de Asia, África, Oceanía y Concacaf.

Los mejores cuatro equipos según el ranking FIFA jugarán semifinales, y los ganadores avanzarán a las finales donde se definirán los últimos dos boletos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lectura rápida

¿Qué definirá la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas? Definirá al séptimo clasificado de Conmebol, que accederá al repechaje intercontinental.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar? Venezuela necesita ganar su partido contra Colombia para asegurar su lugar en el repechaje.

¿Qué necesita Bolivia para clasificar? Bolivia necesita ganar su partido contra Brasil y que Venezuela no gane su compromiso.

¿Dónde jugará Venezuela su partido? Venezuela jugará su partido en el Estadio Monumental de Maturín.

¿Cuándo se jugarán los partidos de repechaje? Los partidos de repechaje se jugarán en marzo de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

