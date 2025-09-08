FOTO: Bolivia recibe a Brasil con la ilusión de clasificar al Mundial 2026 en la última fecha de las Eliminatorias.

La Selección de Bolivia recibirá este martes a Brasil en un duelo clave por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro se jugará a las 20.30 (hora argentina) en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto, que tiene capacidad para 22.000 personas, y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado para el encuentro fue el chileno Cristian Garay y en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, marcha en el octavo lugar con 17 puntos y todavía sueña con llegar al repechaje. Para lograrlo, debe ganarle al pentacampeón del mundo y esperar que Venezuela (que se ubica en el séptimo lugar con 18 unidades) no derrote a Colombia.

En la previa, el entrenador analiza introducir al menos tres variantes en su equipo, en donde se encuentra la inclusión de Héctor Cuéllar en el mediocampo, además de cambios en la ofensiva con Carmelo Algarañaz y Henry Vaca o Carlos Melgar como alternativas.

Brasil, por su parte, ya tiene asegurado su pasaje al Mundial y llega en la segunda posición de la tabla con 28 unidades. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti podría presentar hasta ocho modificaciones respecto al triunfo por 3 a 0 ante Chile en el Maracaná.

Entre las novedades figuran los posibles ingresos de Samuel Lino, recientemente transferido a Flamengo, y Luiz Henrique, mientras que Lucas Paquetá tendría un lugar desde el inicio. Casemiro, en tanto, no estará en el equipo debido a una suspensión.