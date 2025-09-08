Venezuela recibe a Colombia en busca del repechaje histórico para el Mundial

FOTO: Venezuela necesita un triunfo o una derrota de Bolivia para jugar el repechaje al Mundial.

La selección de Venezuela recibe este martes a Colombia en busca de clasificar al repechaje intercontinental, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Municipal de Maturín desde las 20.30 horas, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La transmisión estará a cargo de DSports.

El equipo del entrenador argentino Fernando Batista viene de caer 3-0 con su par de Argentina, el pasado jueves, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La ´Vinotinto´ vive un momento único ya que se encuentra en el séptimo puesto, clasificándose para el repechaje intercontinental para la Copa del Mundo del año que viene, lo que podría ser la primera participación mundialista de Venezuela.

Para asegurarse su participación en un histórico repechaje intercontinental, los de Batista deberán ganarle a Colombia o que Bolivia no lo haga ante Brasil en condición de local.

En relación a la derrota en el estadio Monumental el pasado jueves, el entrenador argentino no haría modificaciones para este partido de vital importancia ante la selección de Colombia.

Por su parte, el equipo del argentino Néstor Lorenzo viene de golear 3-0 a su par de Bolivia, en condición de local, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, Colombia alcanzó el quinto puesto con 25 puntos y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo.

Para este encuentro ante la selección de Venezuela, el entrenador haría dos modificaciones: en el lateral derecho, Daniel Múñoz ingresaría por Santiago Arias y, como referencia de ataque, Luis Javier Suárez ocuparía el lugar de Jhon Córdoba.