En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Alvarado vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Venezuela recibe a Colombia en busca del repechaje histórico para el Mundial

El partido tendrá lugar en el estadio Municipal de Maturín desde las 20.30 del martes.

08/09/2025 | 13:38Redacción Cadena 3

FOTO: Venezuela necesita un triunfo o una derrota de Bolivia para jugar el repechaje al Mundial.

La selección de Venezuela recibe este martes a Colombia en busca de clasificar al repechaje intercontinental, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Municipal de Maturín desde las 20.30 horas, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La transmisión estará a cargo de DSports.

El equipo del entrenador argentino Fernando Batista viene de caer 3-0 con su par de Argentina, el pasado jueves, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La ´Vinotinto´ vive un momento único ya que se encuentra en el séptimo puesto, clasificándose para el repechaje intercontinental para la Copa del Mundo del año que viene, lo que podría ser la primera participación mundialista de Venezuela.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para asegurarse su participación en un histórico repechaje intercontinental, los de Batista deberán ganarle a Colombia o que Bolivia no lo haga ante Brasil en condición de local.

En relación a la derrota en el estadio Monumental el pasado jueves, el entrenador argentino no haría modificaciones para este partido de vital importancia ante la selección de Colombia.

Por su parte, el equipo del argentino Néstor Lorenzo viene de golear 3-0 a su par de Bolivia, en condición de local, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, Colombia alcanzó el quinto puesto con 25 puntos y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo.

Para este encuentro ante la selección de Venezuela, el entrenador haría dos modificaciones: en el lateral derecho, Daniel Múñoz ingresaría por Santiago Arias y, como referencia de ataque, Luis Javier Suárez ocuparía el lugar de Jhon Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?: Venezuela recibe a Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde se juega?: El encuentro es el martes 8 de septiembre en el estadio Municipal de Maturín a las 20.30 horas.

¿Quién es el árbitro?: El árbitro del encuentro será el brasileño Wilton Sampaio.

¿Qué necesita Venezuela?: Venezuela necesita ganar a Colombia o que Bolivia pierda ante Brasil para clasificar al repechaje.

¿Cuál fue el último resultado de Colombia?: Colombia ganó 3-0 a Bolivia en la última fecha de eliminatorias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho