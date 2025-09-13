En vivo

Deportes

Vaccari renunció como DT de Independiente tras la derrota con Banfield

El equipo de Avellaneda no ganó ningún partido desde el inicio del Torneo Clausura. Tras cuatro derrotas y tres empates, el director técnico decidió dejar su cargo.

13/09/2025 | 19:50Redacción Cadena 3

FOTO: Julio Vaccari

El entrenador Julio Vaccari dejó de ser el director técnico de Independiente después de presentar la renuncia tras la derrota por 1 a 0 ante Banfield como local en el Torneo Clausura.

El "Rojo" tuvo un inicio de campeonato para el olvido, con cuatro derrotas y tres empates en las primeras ocho fechas, con el duelo ante Platense aún sin disputarse.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vaccari llegó a Independiente en junio de 2024, durante la pausa por la Copa América y su inicio no fue sencillo, pero con el correr de los partidos consiguió darle al equipo una idea clara de juego y mejores resultados.

Esa reacción le permitió al Rojo clasificarse a la Copa Sudamericana y quedar cerca de meterse en la Libertadores, lo que generó expectativas de cara a la temporada siguiente.

El técnico, con pasos previos por Vélez y Defensa y Justicia, se destacó en sus primeros meses por la elección de los refuerzos, con las incorporaciones de Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo y Sebastián Valdez que se transformaron en piezas claves y sostuvieron un rendimiento que convirtió al Libertadores de América en un escenario difícil para los rivales.

En la primera parte de 2025, el equipo superó con comodidad la fase de grupos de la Sudamericana y llegó hasta semifinales del Torneo Apertura, donde cayó por penales frente a Huracán. A pesar de la eliminación, el reconocimiento de los hinchas fue unánime y la valoración del trabajo de Vaccari seguía en alza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El panorama cambió drásticamente en la segunda mitad del año. Los refuerzos no estuvieron a la altura, los rendimientos individuales decayeron y el equipo entró en una racha negativa.

Desde el 29 de junio no logra un triunfo y acumula diez encuentros sin victorias, además de despedirse de manera temprana de las competencias internacionales. La tabla anual también refleja la caída: Independiente ocupa el puesto 14 con 32 puntos, a tres de Racing, que hoy se ubica en la última plaza clasificatoria a la Sudamericana.

En cuanto a los números de su ciclo, Vaccari dirigió 61 partidos, con un saldo de 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. En la Liga Profesional 2024 terminó séptimo, lo que le dio el pasaje a la Sudamericana.

En Copa Argentina no logró superar los cuartos de final en 2024 ante Vélez ni los octavos en 2025 frente a Belgrano.

En el Torneo Apertura de este año finalizó tercero en su grupo con 29 unidades y alcanzó las semifinales.

En la Sudamericana encabezó el Grupo A con 12 puntos, aunque quedó eliminado por decisión de Conmebol tras los incidentes en la serie contra Universidad de Chile.

Lectura rápida

¿Quién renunció como entrenador de Independiente?

El entrenador Julio Vaccari renunció como director técnico de Independiente.

¿Qué causó la renuncia de Vaccari?

La renuncia se presentó tras la derrota de Independiente 1 a 0 ante Banfield.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Independiente en el torneo?

Independiente no ha ganado ningún partido, registrando cuatro derrotas y tres empates en el Torneo Clausura.

¿Cuántas fechas se han disputado en el torneo hasta ahora?

Se han disputado ocho fechas del Torneo Clausura, y el partido ante Platense aún está por jugarse.

¿Qué se sabe del futuro de Independiente?

La noticia está en desarrollo, por lo que aún no se conocen detalles sobre el futuro de Independiente tras la salida de Vaccari.

[Fuente: Noticias Argentinas]

