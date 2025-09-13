Independiente perdió con Banfield y no logra salir del fondo
El conjunto de Julio Vaccari cayó por 1-0 ante el de Pedro Troglio en la vuelta al Libertadores de América tras los incidentes.
13/09/2025 | 18:42Redacción Cadena 3
FOTO: Independiente y Banfield se enfrentan el Libertadores de América. (Foto:Prensa CAB)
Independiente cayó ante Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y no logra salir del fondo de la tabla en la Zona B.
El encuentro se disputó en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que tuvo la Tribuna Pavoni Alta y Baja inhabilitadas.
El “Taladro” se llevó los tres puntos gracias a un cabezazo de Martín Rio en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.
/Inicio Código Embebido/
EL TALADRO SE PUSO EN VENTAJA ???— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 13, 2025
Martín Río ganó de cabeza para el 1-0 de Banfield sobre Independiente
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/emErXa75cY
/Fin Código Embebido/
El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Rio conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este certamen y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.
Independiente, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar. Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignaco Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.
El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Quién se enfrenta en el partido?
Independiente y Banfield se enfrentan en la octava fecha del Torneo Clausura.
¿Cuál es la situación de Independiente?
Es último en la Zona B con solo tres puntos y busca su primera victoria en el torneo.
¿Dónde se juega el partido?
En el Estadio Libertadores de América en Avellaneda.
¿Quiénes son los árbitros?
El árbitro principal es Andrés Gariano y el VAR está a cargo de Sebastián Martínez.
¿Qué manifestaciones hay en el estadio?
Los hinchas expresan su enojo con la CONMEBOL y con la dirigencia del club.
[Fuente: Noticias Argentinas]