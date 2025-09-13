En vivo

La Cadena del Gol

Estudiantes vs. River

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Estudiantes vs. River

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. River

La Plata

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Rock Conquista

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Independiente perdió con Banfield y no logra salir del fondo

El conjunto de Julio Vaccari cayó por 1-0 ante el de Pedro Troglio en la vuelta al Libertadores de América tras los incidentes. 

13/09/2025 | 18:42Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente y Banfield se enfrentan el Libertadores de América. (Foto:Prensa CAB)

Independiente cayó ante Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y no logra salir del fondo de la tabla en la Zona B. 

El encuentro se disputó en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que tuvo la Tribuna Pavoni Alta y Baja inhabilitadas

El “Taladro” se llevó los tres puntos gracias a un cabezazo de Martín Rio en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Rio conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este certamen y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.

Independiente, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar. Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignaco Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién se enfrenta en el partido?
Independiente y Banfield se enfrentan en la octava fecha del Torneo Clausura.

¿Cuál es la situación de Independiente?
Es último en la Zona B con solo tres puntos y busca su primera victoria en el torneo.

¿Dónde se juega el partido?
En el Estadio Libertadores de América en Avellaneda.

¿Quiénes son los árbitros?
El árbitro principal es Andrés Gariano y el VAR está a cargo de Sebastián Martínez.

¿Qué manifestaciones hay en el estadio?
Los hinchas expresan su enojo con la CONMEBOL y con la dirigencia del club.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho