Independiente perdió con Banfield y no logra salir del fondo

Independiente cayó ante Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y no logra salir del fondo de la tabla en la Zona B.

El encuentro se disputó en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que tuvo la Tribuna Pavoni Alta y Baja inhabilitadas.

El “Taladro” se llevó los tres puntos gracias a un cabezazo de Martín Rio en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

EL TALADRO SE PUSO EN VENTAJA ???



Martín Río ganó de cabeza para el 1-0 de Banfield sobre Independiente



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/emErXa75cY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 13, 2025

El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Rio conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este certamen y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.

Independiente, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar. Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignaco Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.

