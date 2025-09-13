En vivo

Buen día, Argentina

Verónica Maslup

Argentina

En vivo

Buen día, Argentina

Verónica Maslup

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Rock sin filtros

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

River visita a Estudiantes antes de sus respectivas series de Copa Libertadores

El partido se juega desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Transmite Cadena 3, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.

13/09/2025 | 06:18Redacción Cadena 3

FOTO: Escena del partido entre River Plate y San Martin de San Juan, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. FOTO NA:Damian Dopacio

Estudiantes recibe este sábado a River, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que será el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi y cuenta con transmisión de ESPN Premium y Cadena 3 Argentina. El árbitro designado para este cruce es Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

River llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganarle 2-0 a San Martín de San Juan en la última fecha, lo que le permitió mantenerse puntero en la Zona B con 15 puntos.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen con chances en los tres frentes, ya que también están en los cuartos de final tanto de la Copa Argentina como de la Copa Libertadores, instancias a las que accedió gracias a su arquero Franco Armani, quien se lució en los penales contra Unión de Santa Fe y Libertad de Paraguay.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Estudiantes de La Plata, por su parte, viene de caer en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que lo hizo caer hasta la sexta posición, aunque tiene unos importantes 12 puntos que lo mantienen a la expectativa.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, los dirigidos por Eduardo Domínguez también están entre los ocho mejores.

Este será el último partido para ambos equipos antes de sus durísimos encuentros de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River recibirá el miércoles a Palmeiras de Brasil, mientras que Estudiantes visitará el jueves al Flamengo en El Maracaná.

-Estas son las probables formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Iván Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondaraín, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

-

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho