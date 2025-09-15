Un DT campeón sería el apuntado por Independiente para reemplazar a Vaccari

La dirigencia de Independiente mantuvo una reunión este lunes en el predio Santo Domingo de Villa Domínico donde eligieron al campeón con Vélez de la Liga Profesional 2024, Gustavo Quinteros, como el principal candidato para reemplazar a Julio César Vaccari en el puesto de entrenador.

Sin lugar a duda, el segundo semestre de los de Avellaneda en este 2025 es catastrófico. Eliminados tanto de la Copa Argentina como de la Copa Sudamericana, el ´Rojo´ aún no ganó en el Torneo Clausura y la derrota de este sábado ante Banfield hizo que el entrenador Vaccari presente la renuncia al cargo tras un año al mando.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En medio de la crisis institucional, económica y deportiva que vive el club, los dirigentes de Independiente se reunieron este lunes por la mañana en el predio Santo Domingo de Villa Domínico para delinear los pasos a seguir en busca del nuevo entrenador.

Si bien aparecen opciones en el radar como Jorge Almirón, Ricardo Gareca, Luis Zubeldia o la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi, la comisión directiva tomó la determinación de apuntar todos sus cañones a la contratación de Quinteros, entrenador campeón con Vélez de la Liga Profesional en 2024 y de último paso por el Gremio de Porto Alegre de Brasil.

Los dirigentes mantuvieron una reunión virtual con el ex director técnico de la selección de Bolivia que se encuentra en la ciudad estadounidense de Miami. La idea es primero avanzar sobre las cuestiones económicas y después en los por menores del contrato.

En paralelo a esta búsqueda, Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu dejaron la Reserva momentáneamente y dirigieron el entrenamiento del primer equipo este lunes. La división inferior quedó en manos de Franco Parodi como entrenador, Cristian Menin de ayudante de campo y Cristian Sidotti como preparador físico.

La idea de la comisión directiva es acordar al nuevo entrenador cuanto antes, estimativamente el miércoles o jueves, y que debute ante San Lorenzo el próximo domingo a las 14.30 horas en condición de local.