Totti se rinde ante una joya argentina: "Va a ser uno de los mejores del mundo"

El ex futbolista italiano Francesco Totti elogió al mediocampista ofensivo argentino Nicolás Paz.

"Nico Paz se va a convertir en uno de los mejores jugadores del mundo", expresó Francesco Totti sobre su expectativa del probable futuro del argentino.

La máxima leyenda de la A.S Roma dijo esta impensada frase en el medio de un análisis sobre un probable refuerzo que le gustaría para la "Loba" de Italia. "No se me ocurre ningún nombre específico para un jugador que me gustaría ver en Roma. Pero, apostaría por un joven como Nico Paz".

Totti explicó que le gusta como juega el integrante de la Selección Argentina porque es "exitoso y malo al mismo tiempo".

Además, según en el análisis de la leyenda italiana: "el Real Madrid ha hecho la mejor elección con Nico Paz". El joven argentino volverá y" se va a convertir en uno de los mejores jugadores del mundo".

