Totti y un dardo contra Messi: "Pónlo en la Roma y dime cuántos balones ganaría"

En una entrevista que ha generado revuelo en el mundo del fútbol, Francesco Totti, ícono eterno de la AS Roma y leyenda de la Serie A, no se anduvo con rodeos al hablar de Lionel Messi y sus ocho Balones de Oro.

Durante su aparición en el podcast “Que viva el Fútbol”, el exmediocampista de 48 años lanzó una provocación que rápidamente se viralizó, desafiando no solo las cifras del astro argentino, sino también la narrativa que rodea al prestigioso galardón individual.

Con un tono directo y cargado de confianza, Totti comenzó planteando una hipótesis que dejó a muchos con la boca abierta: “Pónlo 25 años en la Roma y dime cuántos ganaría. Dímelo”.

"Totti":

Por sus comentarios sobre Lionel Messi pic.twitter.com/4rJyaFJ5fj — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 8, 2025

La pregunta no fue retórica; era un reto, una invitación a reflexionar sobre qué hace verdaderamente grande a un jugador. Sin pausa, el italiano fue más allá y sentenció: “¿Ganaría 10 Balones de Oro? ¿Sabes cuántos ganaría? Cero. ¿Cómo ganas el Balón de Oro?”.

Sus palabras, lejos de ser un simple comentario, destilan una mezcla de admiración y crítica hacia el sistema que valora los logros individuales por encima de la lealtad y el impacto en un club. Para Totti, su carrera no se mide en trofeos personales, sino en lo que construyó durante más de dos décadas defendiendo los colores de la Roma.

“Yo no necesito el Balón de Oro, gané todo con la Roma. Fueron 25 años, esa es la mayor victoria. No me arrepiento de nada”, concluyó.