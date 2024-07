Sentido posteo de Paulo Dybala para felicitar a los campeones de América

El futbolista Paulo Dybala, que no fue parte de la convocatoria para la Copa América 2024, utilizó las redes sociales para dejarle un sentido mensaje a la Selección argentina bicampeona.

El delantero de la Roma de Italia utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a sus excompañeros de la Selección y los miembros del Cuerpo Técnico, que consiguieron su cuarto título desde 2021.

"Qué hermoso volver a ver este grupo levantar un trofeo", expresó.

Scaloni se acordó del cordobés

Por otra parte, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró en conferencia de prensa que no haber llevado a Dybala "le partió el corazón".

“Se me viene a la mente Paulo como otros chichos que no han estado. Y que cuando nos viene a la mente la decisión de no traerlos o que no vengan es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y es un problema que tenemos como Cuerpo Técnico”, remarcó.

"No sé si bueno o malo, pero nos afecta todo más. Tanto Leo como los otros chicos, para nosotros y nuestras vidas, van a significar muchísimo porque nos han cambiado la cara en estos últimos años. Entonces, cómo no acordarnos dentro de diez años, como siempre le decimos, que nos vas a juntar los campeones del mundo, los campeones de Copa, vamos a comer un asado y nos vamos a acordar de estos momentos. Es lo que toca", sentenció.