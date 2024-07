Cordobeses de América: así lo vivieron las familias de Romero y Molina

La selección argentina logró el bicampeonato en la Copa América al imponerse a Colombia por 1 a 0 en la final con un golazo de Lautaro Martínez en el segundo tiempo suplementario, en un partido en el que Lionel Messi salió lesionado entre lágrimas.

El exRacing marcó a única conquista en el sexto minuto del alargue y el conjunto nacional se consagró campeón por segunda vez consecutiva en la noche en la que se despidió Ángel Di María de la Selección.

Rosa y Hugo, mamá y papá del "Cuti" Romero y Nahuel Molina respectivamente hablaron este lunes por la mañana en Cadena 3 tras la histórica consagración en Estados Unidos y no ocultaron su emoción por el bicampeonato. Ambos compartieron el aire radical y repartieron elogios hacia los jugadores.

"Oraba para que viniera el gol y así fue. Mi espiritualidad me puso acá para ayudar con la oración, estos chicos son unos guerreros y se consagraron", dijo Rosa Romero. También recordó cuando Cristian tuvo sus altibajos en el fútbol de Córdoba y habló del momento en que el jugador tomó un nuevo rumbo. "Irse para crecer fue una gran decisión. Fue difícil, pero él debía tomar vuelo y emigrar a Europa".

Rosa se encuentra de viaje en Estados Unidos y siguió de cerca cada paso de la Selección. Consultada por los incidentes registrados en la previa del partido, la mamá del "Cuti" reveló que tuvo miedo y declaró que nunca pensó que en ese país suceda una situación así.

"Sentimos mucho temor y miedo, por momentos pensamos en buscar una salida. Nos recomendaron que nos protegiéramos, pero afuera había miles de personas y los ingresos al estadio estaban bloqueadas. Tuvimos miedo, nunca pensamos que en Estados Unidos pase una cosa así. Fue algo terrible lo que pasó", explicó.

Al margen de ese episodio, Rosa dijo que se encontró con hinchas colombianos que la felicitaron al terminar el partido. "Cuando salimos del estadio rumbo al hotel, me impresionó mucho la actitud de algunos colombianos que nos felicitaron por la Selección y por el Cuti. Me dijeron que él es un gladiador y eso me conmovió mucho".

Y añadió: "Él tiene un amor incondicional por la camiseta y la Selección".

En ese momento de la comunicación, intervino Hugo, el papá de Nahuel Molina. Rosa aprovechó para elogiar a la familia Molina y al jugador de Embalse. "La familia del Nahuel Molina es maravillosa y él es un hermano para el Cuti, son chicos maravillosos por la humildad. Son unos genios. Dejar todo en el campo de juego y cómo lucharon como gladiadores fue espectacular".

A su turno, Hugo explicó en diálogo con Cadena 3 que debió quedarse en Argentina por razones laborales y que disfrutó cada partido de Argentina por televisión. "Salimos a festejar en Embalse con el frío que hacía, estuvo muy lindo todo", declaró.

Y añadió: "Con Nahuel hablamos muy poco porque estaba a full con los festejos. Está muy contento, disfrutando a pleno con la mamá, el hermano, la novia y los amigos. Lo esperamos acá, si es que puede venir, para disfrutarlo un poco".

"Rosa estuvo hablando el domingo en Cadena 3 antes del partido, así que le mando un abrazo muy grande. Ella anticipó en la radio el resultado para que Argentina saliera campeón", dijo en referencia a la mamá del "Cuti".

Por otra parte, dijo que el desarraigo a Nahuel lo marcó y que fue todo un aprendizaje estar lejos de la familia. "Disfruté mucho esta Copa América, así como disfruté el Mundial de Qatar. Ahora, a seguir festejando", concluyó.

Entrevista de "Siempre Juntos".