Juan Grabois viajó a Nueva York para una conferencia y generó polémica en redes

Juan Grabois, dirigente social y líder del movimiento Patria Grande, fue avistado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, mientras se preparaba para embarcar en un vuelo con dirección a Nueva York, y su presencia en Estados Unidos ha desatado una intensa controversia en las redes sociales, especialmente entre los usuarios vinculados al oficialismo.

La polémica se intensificó tras conocerse que Grabois fue invitado por la Universidad de Princeton para participar en una charla titulada “Popular front and the struggle for democracy in the Americas: Past and present”. Esta participación tenía como objetivo abordar temas relevantes sobre la democracia y los movimientos sociales en el continente americano.

Además, el dirigente tiene programado una disertación en la New York University, donde discutirá sobre los desafíos actuales de la política en América. Estos hechos han revivido críticas hacia su figura, centradas en una supuesta contradicción entre su perfil ideológico anticapitalista y su visita a una ciudad emblemática del sistema financiero global.

Los cuestionamientos en redes sociales reflejan un profundo escepticismo sobre la coherencia de su discurso, con usuarios argumentando que su participación en conferencias en Estados Unidos contradice los principios que él mismo promueve.

La controversia no solo destaca el polarizado panorama político del país, sino que también plantea un diálogo sobre las relaciones entre los movimientos sociales y las instituciones académicas internacionales.