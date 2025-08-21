En vivo

Deportes

River buscará destrabar la serie ante Libertad de Paraguay

En la ida, los dirigidos por Marcelo Gallardo rescataron un discreto empate sin goles como visitantes. Juegan desde las 21:30.

21/08/2025 | 14:00Redacción Cadena 3

FOTO: River quiere meterse entre los ocho mejores de América.

River recibirá a Libertad de Paraguay, con el objetivo de destrabar la serie ante su gente y conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate sin goles en la ida.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el estadio Mas Monumental. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Cristhian Ferreyra.Habrá transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.

River viene de conseguir un gran triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz, en un encuentro lleno de emociones y correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, competición en la que el “Millonario” lidera en la Zona B con 11 puntos.

Luego de un inicio de año complicado, en el que no encontraba regularidad, los dirigidos por Marcelo Gallardo empezaron a cosechar muy buenos resultados y prueba de ello es el dato de que en los últimos 28 partidos solo perdieron en tiempo reglamentario contra el Inter de Milán por el Mundial de Clubes.

En lo que respecta a la serie contra Libertad, en la ida consiguieron un valioso empate sin goles, en un partido que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos equipos. De todas maneras, en El Monumental tendrán que levantar mucho el nivel para evitar terminar sufriendo.

Libertad, por su parte, terminó segundo en el Grupo D solo por detrás de San Pablo de Brasil y quiere dar la gran sorpresa para meterse en los cuartos de final de la Libertadores por primera vez desde 2020, edición en la que fue eliminado por Palmeiras de Brasil.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este jueves?
Se enfrentarán River Plate y Libertad de Paraguay.

¿Cuál es el objetivo de River en este partido?
Buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se disputará este jueves a las 21:30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Mas Monumental.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro será Andrés Matonte de Uruguay.

[Fuente: Noticias Argentinas]

