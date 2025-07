Representante de Portillo: “No dijo que no quería jugar más en el club"

Juan Carlos Portillo se convertiría en nuevo refuerzo de River Plate de cara a la segunda parte del año.

Al elenco "Millonario" también llegará el paraguayo Matías Galarza Fonda quién abandonará Talleres.

En diálogo con Cadena 3, el representante de Juan Carlos Portillo, Juan Pablo Rezzonico señaló: "Más allá de que hemos hablado durante el día, no está todo cerrado el 100%. Esperamos a que lo oficialicen los clubes".

En su última temporada con la camiseta de Talleres, Portillo disputó 13 encuentros del Torneo Apertura 2025, 1 partido de la Copa Argentina y 4 partidos de la Copa Libertadores (fase de grupos).

"Estas operaciones son largas y complejas, son clubes que les gusta la oferta y contra oferta, había muchos jugadores en común. Cuando se destrabó lo de Portillo, se terminó destrabando lo de Galarza Fonda", agregó.

Antes del partido ante San Lorenzo, Carlos Tévez señaló que el futbolista no iba a jugar debido a que tenía la cabeza en otro lado, ante esto Rezzonico señaló: "El mensaje que dio Tévez es de compromiso, hizo lo que tenía que hacer. A Portillo lo pusieron de 3 y se preparó para eso ya que nunca había jugado de eso, él siempre puso la cara por Talleres en todos los puestos. Dejó la vida".

"Portillo no dijo que no quería jugar más, obviamente él quería salir porque es el sueño de su vida. No podría decir que Portillo no se va por la puerta grande, no puedo entenderlo a eso", indicó.

"Fue consensuado el pase, él no se va forzado de Talleres, nos habían pedido en enero que se quede unos seis meses más y cuando llegan chances así lo lógico es hacer lo posible para hacer una buena operación. Andrés Fassi hizo una gran operación y le sacó el máximo provecho", dijo.

Sobre la posición en la que Portillo jugará en River, el representante aseguró: "En River nos dan a entender que por la polifuncionalidad que tiene Juan va a ir cubriendo huecos. Gallardo le va a encontrar el mejor funcionamiento".

"El pase de Juan sería más o menos por el 90% del pase y una suma de entre 5 y 5.5M", cerró.

Entrevista de La Cadena del Gol.