Pergolini cruzó a Riquelme tras la derrota: “Es mentira que le importa el club"

Boca no logra repuntar, cayó ante Atlético Tucumán por 2-1 y quedó eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final del torneo.

La eliminación de Boca, sumada a la acumulación de malos resultados en el último tiempo causó enojo en la mayoría de los hinchas "Xeneizes".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este contexto, el ex vicepresidente de Boca, Mario Pergolini no se guardó nada y cruzó a Juan Román Riquelme en su programa en Vorterix.

"Compra mal, hacen cosas que no deberían hacer, juega gente que uno no sabe por qué juega", comenzó.

"Ya los chiflamos, les gritamos, ¿qué pretenden que hagamos para decirles “no, no queremos eso”? Tenemos jugadores comprados mal. Nuestro presidente no sabe comprar, y a la gente que pone para comprar no sabe. Listo", agregó.

/Inicio Código Embebido/

??Pergolini DESTRUYÓ a Riquelme



? "Nunca estuvimos tan mal" #Boca pic.twitter.com/YHLvOAznQF — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) July 24, 2025

/Fin Código Embebido/

Pergolini llegó a la dirigencia de Boca Juniors como integrante de la fórmula que lideró Jorge Amor Ameal en las elecciones de fines del 2019. Sin embargo, en marzo del 2021 presentó su renuncia.

El conductor también reflexionó sobre la presencia de Miguel Ángel Russo como DT y señaló: "El técnico no puede hablar, ni siquiera puede dirigir. Lo siento, me duele en el alma, lo quiero, pero está tan a la vista que lo hacen para poner a alguien para cuidarse ellos. Eso es de mala gente".

"Lo digo como socio: no estuvimos nunca tan mal. Es pésimo. Lo que está haciendo Riquelme es pésimo, pero es pésimo. Basta. Aún los que lo aman, yo entiendo por qué lo aman, pero esto es pésimo. Está mal. No accedemos a nada. No hay comisión directiva. No hay nada de nada. Esta anarquía está llevando a esto con gente que no le importa el club. Es mentira que le importa", agregó.