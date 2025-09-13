En vivo

Deportes

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y viajó a Rosario con Boca

El entrenador "Xeneize" se unió a la delegación que viajó para enfrentar a Central. El partido se jugará este domingo a las 17:30.

13/09/2025 | 18:05Redacción Cadena 3

FOTO: Miguel Ángel Russo

El sábado al mediodía, el plantel de Boca Juniors partió hacia Rosario para enfrentar a Rosario Central en un partido correspondiente al torneo Clausura.

En un giro inesperado, Miguel Ángel Russo, el entrenador del equipo, recibió la aprobación médica y se unió a la delegación. Tras haber estado presente en los entrenamientos desde el jueves, Russo se sintió lo suficientemente bien como para acompañar a sus jugadores en el viaje.

Russo había estado internado y había vuelto a dirigir un entrenamiento antes de este viaje. El encuentro en el Gigante de Arroyito prometía ser emotivo para él, ya que es recordado con mucho cariño por los hinchas de Central.

En cuanto al equipo que enfrentará a Rosario Central, el cuerpo técnico habría tomado la decisión de no arriesgar al arquero Agustín Marchesín, quien había sufrido una lesión ante Aldosivi.

El posible once de Boca para enfrentar a Rosario Central incluyó a Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrenta a Rosario Central?
Boca Juniors se enfrenta a Rosario Central en el torneo Clausura.

¿Quién es el entrenador de Boca Juniors?
El entrenador es Miguel Ángel Russo.

¿Cuándo partió Boca Juniors hacia Rosario?
El equipo partió el sábado al mediodía.

¿Dónde se jugará el partido?
El partido se jugará en el Gigante de Arroyito.

¿Por qué no jugará Agustín Marchesín?
No jugará porque sufrió una lesión ante Aldosivi.

