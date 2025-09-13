Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y viajó a Rosario con Boca
El entrenador "Xeneize" se unió a la delegación que viajó para enfrentar a Central. El partido se jugará este domingo a las 17:30.
13/09/2025 | 18:05Redacción Cadena 3
FOTO: Miguel Ángel Russo
El sábado al mediodía, el plantel de Boca Juniors partió hacia Rosario para enfrentar a Rosario Central en un partido correspondiente al torneo Clausura.
En un giro inesperado, Miguel Ángel Russo, el entrenador del equipo, recibió la aprobación médica y se unió a la delegación. Tras haber estado presente en los entrenamientos desde el jueves, Russo se sintió lo suficientemente bien como para acompañar a sus jugadores en el viaje.
Russo había estado internado y había vuelto a dirigir un entrenamiento antes de este viaje. El encuentro en el Gigante de Arroyito prometía ser emotivo para él, ya que es recordado con mucho cariño por los hinchas de Central.
En cuanto al equipo que enfrentará a Rosario Central, el cuerpo técnico habría tomado la decisión de no arriesgar al arquero Agustín Marchesín, quien había sufrido una lesión ante Aldosivi.
El posible once de Boca para enfrentar a Rosario Central incluyó a Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
