Boca blindó a Leandro Brey hasta 2029 y sería titular ante Rosario Central

El arquero Leandro Brey renovó su contrato con Boca hasta diciembre de 2029, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.

El arquero de 22 años posó junto a Marcelo Delgado en la Bombonera en la foto oficial de la firma, gesto que refleja la confianza que el club deposita en él como pieza de futuro.

Brey había llegado al “Xeneize” en febrero de 2022 proveniente de Los Andes por 450 mil dólares y desde entonces alternó entre la Reserva y el plantel profesional.

La renovación llegó en el momento justo, ya que este domingo podría volver a ocupar el arco del equipo de Miguel Ángel Russo en la visita a Rosario Central, por la octava fecha del Torneo Clausura.

La lesión muscular de Agustín Marchesín abre la puerta para que el joven arquero regrese a la titularidad después de 229 días. Si bien el experimentado arquero de 37 años se probó en el último entrenamiento y presionó para estar presente, el cuerpo técnico preferiría no arriesgarlo y darle rodaje a Brey, priorizando su recuperación completa.

Para el arquero bonaerense, esta podría ser la oportunidad más importante desde que perdió el puesto a fines de 2024. En lo que va del año solo sumó minutos en los empates ante Argentinos Juniors y Unión, además de la fatídica tanda de penales ante Alianza Lima que significó la eliminación de Boca en la Copa Libertadores.

Su estadística con el “Xeneize” es sólida: en 24 partidos, acumula 13 victorias, 8 empates y 3 derrotas, con nueve vallas invictas. Russo confía en que podrá responder en un escenario exigente como el Gigante de Arroyito.

Boca intentará sumar tres puntos vitales para seguir prendido en la pelea de su zona, en un partido que tendrá un campeón del mundo por lado con Ángel Di María en Central y Leandro Paredes en el “Xeneize”.