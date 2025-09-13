En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca visita a Central, con el objetivo de mantenerse por el camino del triunfo

El partido se disputa este domingo a partir de las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Facundo Tello. Transmite Cadena 3, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.

13/09/2025 | 09:37Redacción Cadena 3

FOTO: Boca y Rosario Central disputarán uno de los partidos de la fecha.

Boca visitará este domingo a Rosario Central, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de mantenerse en el camino del triunfo.

El encuentro comenzará a las 17:30, se jugará en el estadio Gigante de Arroyito y contará con la transmisión de TNT Sports Premium y Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro en una buena racha, ya que tras la peor seguidilla de partidos sin victorias en toda su historia pudo ganar tres partidos seguidos.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo, quien estuvo internado en terapia intensiva los últimos días por cuestiones de salud, ocupan la tercera posición en la Zona A con 12 puntos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esto les permitió, además, posicionarse segundo en la tabla anual y mantener vigente la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Rosario Central, por su parte, se encuentra sexto en la Zona B con 10 puntos, aunque todavía debe un encuentro frente a Sarmiento de Junín, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, que había sido suspendido por condiciones climáticas.

Los dirigidos por Ariel Holan no terminan de convencer, ya que pese a tener uno de los mejores planteles del país, donde se destaca el campeón del mundo Ángel Di María, solo ganaron en dos de sus seis presentaciones y en ningún partido pudieron anotar más de un gol.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Rosario Central?

Boca es el equipo visitante.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido?

El partido se jugará el domingo a las 17:30 en el estadio Gigante de Arroyito.

¿Qué racha lleva Boca antes del encuentro?

Boca ha ganado tres partidos consecutivos antes del encuentro.

¿Cuál es la situación de Rosario Central?

Rosario Central está sexto en la Zona B con 10 puntos y tiene un partido pendiente.

¿Quiénes son los directores técnicos de los equipos?

Miguel Ángel Russo dirige Boca y Ariel Holan dirige Rosario Central.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho