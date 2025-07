Liverpool y un nuevo bombazo: fichó a Ekitiké en una cifra millonaria

Liverpool completó el miércoles el fichaje del delantero francés Hugo Ekitiké procedente del Eintracht Frankfurt para incrementar la inversión del campeón de la Liga Premier durante el mercado del verano europeo.

Ekitiké es el más reciente fichaje millonario de los Reds después de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, llevando su desembolso a alrededor de 342 millones de dólares.

