En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Inter Miami ganó 3-2 a DC United con doblete y asistencia de un Messi inspirado

En el Chase Stadium y ante un rival incómodo, Inter Miami venció 3-2 a DC United en la MLS con una actuación estelar del astro argentino. 

20/09/2025 | 23:41Redacción Cadena 3

FOTO: Lionel Messi aporta 2 goles y una asistencia a triunfo del Inter Miami, 3-2 sobre DC United

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo el gran protagonista del fútbol mundial. En el Chase Stadium y ante un rival incómodo, Inter Miami venció 3-2 a DC United en la MLS con una actuación estelar de su capitán, que participó directamente en los tres goles: dio una asistencia magistral y convirtió un doblete para sellar la victoria.

La primera pincelada del ’10’ llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando desde atrás de mitad de cancha filtró un pase milimétrico para Tadeo Allende. El ex Godoy Cruz definió con jerarquía y cortó una sequía de diez partidos sin anotar. Sin embargo, poco después, Cristian Benteke niveló el marcador con un potente cabezazo que dejó sin reacción a Óscar Ustari.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ya en el complemento, Messi se encendió. Avisó con un disparo que dio en el travesaño y, a los 66 minutos, tras una asistencia de Jordi Alba, se inventó una media vuelta en el área para definir con un zurdazo letal al primer palo. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con el envión, siguió marcando diferencias: a cinco del final, sacó un remate desde fuera del área que se metió en el ángulo y liquidó el partido. DC United descontó sobre el cierre, pero no alcanzó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con esta victoria, Inter Miami volvió a sonreír y se mantiene en la pelea por la cima de la liga. En lo personal, Messi alcanzó los 22 tantos y se convirtió en el goleador de la MLS.

La noche también tuvo un condimento histórico: la carrera paralela con Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles. En lo que va de 2025, Messi suma 31 conquistas entre Inter Miami y la Selección Argentina, mientras que el portugués acumula 29 con Al Nassr y su selección. En el total de sus carreras, Ronaldo lleva 945 goles (a 55 del récord absoluto), y Messi alcanzó 882, quedando a 64 de su eterno rival y a 119 de la cifra mítica jamás alcanzada.

En Miami celebran, la MLS disfruta y el fútbol mundial sigue contando cada grito de Lionel Messi en su camino a la eternidad.

Lectura rápida

¿Quién fue el protagonista del partido? Lionel Messi fue el gran protagonista del partido entre Inter Miami y DC United.

¿Qué resultado se dio en el partido? Inter Miami venció a DC United 3-2 en la MLS.

¿Cuántos goles anotó Messi en el partido? Messi anotó dos goles y dio una asistencia en el partido.

¿Cuál es la cifra de goles que Messi ha alcanzado en la MLS? Messi alcanzó los 22 tantos en la MLS.

¿Cómo va la carrera de goles entre Messi y Ronaldo? Messi suma 882 goles, mientras que Ronaldo lleva 945 goles en total.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho