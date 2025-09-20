Inter Miami ganó 3-2 a DC United con doblete y asistencia de un Messi inspirado
En el Chase Stadium y ante un rival incómodo, Inter Miami venció 3-2 a DC United en la MLS con una actuación estelar del astro argentino.
20/09/2025 | 23:41Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi aporta 2 goles y una asistencia a triunfo del Inter Miami, 3-2 sobre DC United
Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo el gran protagonista del fútbol mundial. En el Chase Stadium y ante un rival incómodo, Inter Miami venció 3-2 a DC United en la MLS con una actuación estelar de su capitán, que participó directamente en los tres goles: dio una asistencia magistral y convirtió un doblete para sellar la victoria.
La primera pincelada del ’10’ llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando desde atrás de mitad de cancha filtró un pase milimétrico para Tadeo Allende. El ex Godoy Cruz definió con jerarquía y cortó una sequía de diez partidos sin anotar. Sin embargo, poco después, Cristian Benteke niveló el marcador con un potente cabezazo que dejó sin reacción a Óscar Ustari.
/Inicio Código Embebido/
WHAT A PASS BY LIONEL MESSI ????— MC (@CrewsMat10) September 21, 2025
pic.twitter.com/0hnBKpYci4
/Fin Código Embebido/
Ya en el complemento, Messi se encendió. Avisó con un disparo que dio en el travesaño y, a los 66 minutos, tras una asistencia de Jordi Alba, se inventó una media vuelta en el área para definir con un zurdazo letal al primer palo.
/Inicio Código Embebido/
Jordi ?? Messi ? pic.twitter.com/xdO59OMvxo— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2025
/Fin Código Embebido/
Con el envión, siguió marcando diferencias: a cinco del final, sacó un remate desde fuera del área que se metió en el ángulo y liquidó el partido. DC United descontó sobre el cierre, pero no alcanzó.
/Inicio Código Embebido/
Messi's left foot is magical ?? pic.twitter.com/Rn7ssoM5UP— Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025
/Fin Código Embebido/
Con esta victoria, Inter Miami volvió a sonreír y se mantiene en la pelea por la cima de la liga. En lo personal, Messi alcanzó los 22 tantos y se convirtió en el goleador de la MLS.
La noche también tuvo un condimento histórico: la carrera paralela con Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles. En lo que va de 2025, Messi suma 31 conquistas entre Inter Miami y la Selección Argentina, mientras que el portugués acumula 29 con Al Nassr y su selección. En el total de sus carreras, Ronaldo lleva 945 goles (a 55 del récord absoluto), y Messi alcanzó 882, quedando a 64 de su eterno rival y a 119 de la cifra mítica jamás alcanzada.
En Miami celebran, la MLS disfruta y el fútbol mundial sigue contando cada grito de Lionel Messi en su camino a la eternidad.
