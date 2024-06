Gastón Suso, de Platense: "Para ser futbolista profesional, hay que ser genuino"

El capitán del Club Atlético Platense, Gastón Suso, dialogó con Cadena 3 luego de la resonante victoria del "Calamar" ante Boca por 1 a 0.

Suso destacó el valor de ser auténtico para tener una carrera exitosa en el fútbol profesional: "Yo creo que hay que ser genuino, más allá de las circunstancias, ser buen profesional, viviendo el fútbol como una pasión y entregándote al máximo por esta hermosa profesión", reflexionó el zaguero ante la pregunta de cómo se sustenta una carrera con 100 partidos en primera.

Además, expresó su gusto por la nueva camiseta roja con línea negra del equipo: "A mí en lo particular me gustó. No sabía de la historia de la camiseta y de los inicios del club. Creo que la gente de marketing ha hecho un gran trabajo. Y ahora que ganamos, más linda todavía", admitió entre risas.

Respecto al fútbol de Córdoba, comentó que nunca tuvo la oportunidad de jugar: "Talleres está más establecido en primera. Belgrano es un club duro, muy bien gestionado. Instituto está en el progreso constante de los primeros años en la máxima categoría".

Entrevista de Tiempo de Juego.