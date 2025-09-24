El divertido momento de "Maravilla" Martínez tras el triunfo de Racing
El delantero se volvió viral en redes sociales tras un divertido momento protagonizado luego de la victoria sobre Vélez, que clasificó a Racing a semifinales de la Copa Libertadores.
24/09/2025 | 12:14Redacción Cadena 3
FOTO: El gracioso comentario de Adrián “Maravilla” Martínez a unos hinchas de Racing.
Adrián “Maravilla” Martínez se volvió protagonista de un momento insólito y divertido tras el triunfo de Racing frente a Vélez por 1 a 0, resultado que le dio a la “Academia” la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.
El delantero figura clave en la campaña del equipo de Gustavo Costas, vivió una situación inesperada con hinchas del equipo de Avellaneda que rápidamente se hizo viral en redes sociales.
Cuando regresaba a su hogar después del partido en el Cilindro, Martínez frenó en un semáforo y bajó la ventanilla de su vehículo para sorprender a los ocupantes de un auto vecino: “¡Aguante Racing, loco!”.
/Inicio Código Embebido/
“AGUANTE RACING… GANAMOS DE PEDO”.— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 24, 2025
Maravilla Martínez, encontrándose con dos hinchas de Racing EN UN SEMÁFORO. ??pic.twitter.com/hhij0aHJy4
/Fin Código Embebido/
“¡No, la p… madre! Me vuelvo loco. Sos un fenómeno, la rompiste toda”, respondió emocionado el conductor, mientras el encuentro quedaba registrado en un vivo por la transmisión en redes sociales de la esposa del jugador.
La situación se volvió aún más cómica cuando, entre risas, Maravilla dejó una frase que desató carcajadas entre los hinchas: “Ganamos de pedo, pero bueno”.
Con el triunfo, la “Academia” logró volver a llegar a las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años y generó ilusión en todos los hinchas, quienes esperan que el ciclo de Costas siga haciendo historia en Racing.
/Inicio Código Embebido/
Copa Libertadores. Racing le ganó a Vélez y se metió en las semifinales de la Libertadores
La “Academia” venció al "Fortín" por 1-0 en el partido de vuelta y avanzó con un global de 2-0.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Quién protagonizó el momento divertido? Adrián “Maravilla” Martínez fue el protagonista de un momento insólito.
¿Qué equipo ganó y a quién se enfrentó? Racing ganó frente a Vélez.
¿Cuál fue el comentario gracioso de Martínez? Dijo: “Ganamos de pedo, pero bueno”.
¿Qué logró Racing con esta victoria? La clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.
¿Cuánto tiempo pasó desde la última semifinal de Racing? Fueron 28 años desde su última semifinal.
[Fuente: Noticias Argentinas]