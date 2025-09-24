El divertido momento de "Maravilla" Martínez tras el triunfo de Racing

FOTO: El gracioso comentario de Adrián “Maravilla” Martínez a unos hinchas de Racing.

Adrián “Maravilla” Martínez se volvió protagonista de un momento insólito y divertido tras el triunfo de Racing frente a Vélez por 1 a 0, resultado que le dio a la “Academia” la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

El delantero figura clave en la campaña del equipo de Gustavo Costas, vivió una situación inesperada con hinchas del equipo de Avellaneda que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Cuando regresaba a su hogar después del partido en el Cilindro, Martínez frenó en un semáforo y bajó la ventanilla de su vehículo para sorprender a los ocupantes de un auto vecino: “¡Aguante Racing, loco!”.

“AGUANTE RACING… GANAMOS DE PEDO”.



Maravilla Martínez, encontrándose con dos hinchas de Racing EN UN SEMÁFORO. ??pic.twitter.com/hhij0aHJy4 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 24, 2025

“¡No, la p… madre! Me vuelvo loco. Sos un fenómeno, la rompiste toda”, respondió emocionado el conductor, mientras el encuentro quedaba registrado en un vivo por la transmisión en redes sociales de la esposa del jugador.

La situación se volvió aún más cómica cuando, entre risas, Maravilla dejó una frase que desató carcajadas entre los hinchas: “Ganamos de pedo, pero bueno”.

Con el triunfo, la “Academia” logró volver a llegar a las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años y generó ilusión en todos los hinchas, quienes esperan que el ciclo de Costas siga haciendo historia en Racing.

