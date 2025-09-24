En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El divertido momento de "Maravilla" Martínez tras el triunfo de Racing

El delantero se volvió viral en redes sociales tras un divertido momento protagonizado luego de la victoria sobre Vélez, que clasificó a Racing a semifinales de la Copa Libertadores.

24/09/2025 | 12:14Redacción Cadena 3

FOTO: El gracioso comentario de Adrián “Maravilla” Martínez a unos hinchas de Racing.

Adrián “Maravilla” Martínez se volvió protagonista de un momento insólito y divertido tras el triunfo de Racing frente a Vélez por 1 a 0, resultado que le dio a la “Academia” la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

El delantero figura clave en la campaña del equipo de Gustavo Costas, vivió una situación inesperada con hinchas del equipo de Avellaneda que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Cuando regresaba a su hogar después del partido en el Cilindro, Martínez frenó en un semáforo y bajó la ventanilla de su vehículo para sorprender a los ocupantes de un auto vecino: “¡Aguante Racing, loco!”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“¡No, la p… madre! Me vuelvo loco. Sos un fenómeno, la rompiste toda”, respondió emocionado el conductor, mientras el encuentro quedaba registrado en un vivo por la transmisión en redes sociales de la esposa del jugador.

La situación se volvió aún más cómica cuando, entre risas, Maravilla dejó una frase que desató carcajadas entre los hinchas: “Ganamos de pedo, pero bueno”.

Con el triunfo, la “Academia” logró volver a llegar a las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años y generó ilusión en todos los hinchas, quienes esperan que el ciclo de Costas siga haciendo historia en Racing.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién protagonizó el momento divertido? Adrián “Maravilla” Martínez fue el protagonista de un momento insólito.

¿Qué equipo ganó y a quién se enfrentó? Racing ganó frente a Vélez.

¿Cuál fue el comentario gracioso de Martínez? Dijo: “Ganamos de pedo, pero bueno”.

¿Qué logró Racing con esta victoria? La clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

¿Cuánto tiempo pasó desde la última semifinal de Racing? Fueron 28 años desde su última semifinal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho