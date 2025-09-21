En vivo

El "Cholo" Simeone sacó a Julián Álvarez y se enojó: "Siempre a mí"

El Atlético de Madrid empató por 1 a 1 y el delantero falló un penal.

21/09/2025 | 15:10Redacción Cadena 3

FOTO: Julián Álvarez

Julián Álvarez erró un penal en su regreso con el Atlético de Madrid y se marchó enojado tras ser reemplazado por Diego Simeone en el empate por 1 a 1 frente al Mallorca.

El cordobés, frustrado, murmuró un "siempre a mí" al llegar al banco de suplentes, gesto que expuso públicamente su malestar.

El delantero argentino tuvo la chance más clara en la primera parte, pero su remate desde los once metros fue atajado y el marcador se mantuvo en cero.

A los 62 minutos, Simeone decidió sustituirlo por Alexander Sorloth, decisión que derivó en un visible gesto de disconformidad del ex River. El ingreso del noruego tampoco resultó: fue expulsado a los 72 minutos.

Álvarez volvió a jugar tras superar una lesión que lo había marginado de los últimos partidos, pero su aporte ofensivo volvió a ser insuficiente para un Atlético que acumula frustraciones.

En cinco fechas de Liga, la “Araña” sólo completó un encuentro entero y suma apenas un gol y una asistencia.

El empate ante Mallorca prolongó la irregularidad del equipo del Cholo, que otra vez dejó escapar la victoria en los tramos finales.

Con el 1-1, el Atlético quedó con apenas seis puntos sobre quince posibles y ya a nueve del Real Madrid, líder del campeonato.

En conferencia, Simeone justificó el cambio: "Julián es el mejor que tenemos ofensivamente, pero necesitamos tenerlo en las mejores condiciones. Entendía que el ingreso de Sorloth podía darnos algo diferente".

Sobre el fastidio del cordobés, el técnico restó dramatismo: "Todos se enojan cuando salen".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Julián Álvarez? Se enojó tras ser sustituido por Diego Simeone en el empate 1 a 1 contra el Mallorca.

¿Cómo fue el partido? Álvarez falló un penal y fue reemplazado en un contexto de frustración del Atlético.

¿Cuál fue la reacción de Simeone? Justificó la decisión al decir que Álvarez necesita estar en las mejores condiciones.

¿Qué posición ocupa el Atlético en la liga? El equipo quedó con seis puntos de quince posibles y nueve detrás del Real Madrid.

¿Qué dijo Álvarez al ser sustituido? Murmuró "siempre a mí" al llegar al banco, mostrando su descontento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

