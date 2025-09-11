En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Belgrano y San Martín (SJ) aburrieron en Alberdi y empataron sin goles

El “Pirata” y el conjunto sanjuanino no se sacaron diferencias en el arranque de la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputó en el estadio Julio César Villagra. 

11/09/2025 | 21:58Redacción Cadena 3

FOTO: Belgrano empató con San Martín de San Juan.

Belgrano empató 0-0 ante San Martín de San Juan, en el partido que marcó el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer tiempo fue discreto, a pesar de algunas llegadas para cada uno. La más clara para el local fue cuando a Nicolás Fernández la pelota le quedó en el segundo palo y con una palomita definió, el remate pegó en el palo.

Luego San Martín tuvo una chance clara cuando tras una escapada por el costado, el centro le llegó a Sebastián González que cabeceó al palo. Luego Thiago Cardozo se la encontró y logró evitar el 1-0 sanjuanino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El complemento siguió con la misma tónica del primero, con Belgrano tratando de ser más protagonista, e inquietar el arco defendido por Matías Borgogno.

Con el ingreso de Bryan Reyna, "El Pirata" intentó lastimar al rival por los costados y tuvo un par de chances claras que cruzaron toda el área, pero que nadie pudo conectar.

Sobre el final del partido, el local se quedó sin ideas e intentó atacar el arco rival en base a centros a Lucas Passerini, pero no logró inquietarlo.

Sobre el final, Bryan Reyna cayó sobre el área en una jugada que generó la protesta de los jugadores del local, pero el árbitro no pitó falta.

Belgrano quedó noveno con nueve puntos en el grupo A del Torneo Clausura y la próxima fecha enfrentará a Newell´s de local.

Además, jugará el próximo miércoles ante el mismo rival por Copa Argentina.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Se jugará el partido entre Belgrano y San Martín de San Juan en el Torneo Clausura.

¿Quiénes son los árbitros del encuentro? El árbitro será Andrés Merlos y en el VAR estará Nicolás Lamolina.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo este jueves a las 20.

¿Dónde se jugará el partido? El partido se jugará en el Estadio Julio César Villagra.

¿Por qué es importante el partido para San Martín? San Martín de San Juan necesita sumar puntos para evitar el descenso, ya que está último en la tabla anual y en los promedios.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho