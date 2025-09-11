Belgrano y San Martín (SJ) aburrieron en Alberdi y empataron sin goles

Belgrano empató 0-0 ante San Martín de San Juan, en el partido que marcó el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer tiempo fue discreto, a pesar de algunas llegadas para cada uno. La más clara para el local fue cuando a Nicolás Fernández la pelota le quedó en el segundo palo y con una palomita definió, el remate pegó en el palo.

Luego San Martín tuvo una chance clara cuando tras una escapada por el costado, el centro le llegó a Sebastián González que cabeceó al palo. Luego Thiago Cardozo se la encontró y logró evitar el 1-0 sanjuanino.

El complemento siguió con la misma tónica del primero, con Belgrano tratando de ser más protagonista, e inquietar el arco defendido por Matías Borgogno.

Con el ingreso de Bryan Reyna, "El Pirata" intentó lastimar al rival por los costados y tuvo un par de chances claras que cruzaron toda el área, pero que nadie pudo conectar.

Sobre el final del partido, el local se quedó sin ideas e intentó atacar el arco rival en base a centros a Lucas Passerini, pero no logró inquietarlo.

Sobre el final, Bryan Reyna cayó sobre el área en una jugada que generó la protesta de los jugadores del local, pero el árbitro no pitó falta.

Belgrano quedó noveno con nueve puntos en el grupo A del Torneo Clausura y la próxima fecha enfrentará a Newell´s de local.

Además, jugará el próximo miércoles ante el mismo rival por Copa Argentina.

