Barcelona anunció a Rashford que llega a préstamo por un año

Marcus Rashford tuvo la oportunidad de revivir su carrera en el Barcelona tras un acuerdo de cesión por una temporada con el Manchester United que se oficializó el miércoles.

El delantero inglés, que alguna vez fue considerado entre los mejores talentos de Europa, vio su carrera estancarse en los últimos años después de caer en desgracia con el United y terminar la temporada pasada cedido en el Aston Villa.

