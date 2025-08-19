Coovaeco Turismo impulsa la innovación agropecuaria en el Farm Progress Show

Un grupo de productores, empresarios y técnicos argentinos, bajo la dirección de Coovaeco Turismo, participó en una nueva edición del Farm Show en Estados Unidos. Hernán Cola, subgerente de Coovaeco Turismo, compartió detalles sobre esta iniciativa que ha estado acercando innovaciones al sector agropecuario argentino durante más de tres décadas.

Coovaeco Turismo, parte del grupo cooperativo más grande de Argentina, que incluye la Asociación de Cooperativas Argentinas, La Segunda Seguros, Avalian y Nodos, ha organizado estos viajes desde 1990.

“Todo comenzó con Mario Bragachini y Eduardo Martellotto, pioneros en traer a fabricantes de maquinaria agrícola para conocer tecnologías que, en ese entonces, llegaban a Argentina una década después”, explicó Cola a Cadena 3.

Desde su inicio, han realizado 33 viajes a Estados Unidos y han explorado otros destinos como Europa, China, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Brasil, consolidándose como referentes en capacitación agrícola.

El itinerario del viaje actual abarcó cuatro estados: Nebraska, Iowa, Illinois e Indiana. La agenda incluyó visitas a la fábrica de Case New Holland, un campo experimental de Bayer, la Universidad de Nebraska, un centro de investigación de bioenergía en Iowa, y la granja temática Farox, especializada en cerdos y lechería.

También se programó una visita a Precision Planting y al esperado Farm Show, un evento clave para conocer las últimas innovaciones del sector. El recorrido culminó con una charla sobre mercados a cargo de Antonio Ochoa y tiempo libre para disfrutar de Chicago, con una extensión turística a Las Vegas para algunos participantes.

Cola destacó la importancia de estos viajes como una inversión para los productores. “Es un insumo más. Quien participa abre la cabeza, se compara y trae ideas que, en muchos casos, puede implementar para obtener rédito económico”, afirmó.

Además, subrayó el orgullo de contribuir al desarrollo del sector agropecuario argentino: “Sentimos que estamos haciendo patria al capacitar a productores y empresarios”.

Con una logística impecable que incluyó traslados, hotelería y coordinación técnica a cargo de ingenieros del INTA, Coovaeco Turismo garantizó una experiencia integral que combinó aprendizaje y descubrimiento. Este viaje no solo fortaleció el conocimiento de los participantes, sino que también reafirmó el compromiso de llevar la innovación al campo argentino.

Entrevista de Gustavo Gigena