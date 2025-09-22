Newell's cayó 3 a 0 ante Belgrano en Córdoba y Benedetto erró un penal
La "Lepra" se vuelve con una derrota sin atenuantes tras la eliminación de Copa Argentina. Cuando el cotejo estaba 1 - 0, "Pipa" pateó débil un tiro penal que hubiera sido el empate y se lo atajaron.
22/09/2025 | 22:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Newell's vs. Belgrano. Torneo Clausura 2025.
