Mateo Silvetti deja Newell’s y continuará su carrera en Inter Miami

Newell’s Old Boys oficializó este viernes la transferencia de Mateo Silvetti a Inter Miami, poniendo fin a las especulaciones sobre el destino del mediocampista de 19 años, una de las grandes promesas de las inferiores leprosas.

A través de sus redes sociales, el club rojinegro despidió al futbolista con un mensaje afectuoso: “Gracias, Mateo. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu carrera”.

Toto Silvetti continuará su carrera en el Inter Miami CF



El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que el jugador Mateo Silvetti continuará su carrera profesional en el Inter Miami CF, de la Major League Soccer.



Desde nuestra institución agradecemos a Mateo por el compromiso y…

Silvetti, que debutó en Primera en 2023, disputó una veintena de partidos con la camiseta leprosa y mostró condiciones que despertaron el interés de varios clubes. Finalmente, Inter Miami, la franquicia de la MLS que tiene a Lionel Messi como máxima figura, se quedó con sus servicios.

La operación incluye la venta del pase al conjunto estadounidense, con la posibilidad de que Newell’s conserve un porcentaje de una futura transferencia. Aunque los montos no fueron revelados oficialmente, se trata de una de las transacciones más relevantes para el mercado rojinegro en el último tiempo.

El comunicado de Inter Miami

El Inter Miami CF anunció que Mateo Silvetti firmó contrato hasta la temporada 2029 de la Major League Soccer (MLS), con opción de extensión hasta 2030, en el marco de la iniciativa Sub-22 de la liga. La operación se concretó antes del cierre del mercado de pases de mitad de año y queda a la espera de la habilitación del Certificado de Transferencia Internacional (CTI) y de la Visa P-1.

El club destacó que Silvetti, nacido en Rosario, disputó 37 partidos con la camiseta de Newell’s en todas las competencias, con un saldo de seis goles y dos asistencias desde su debut en 2024.

En el plano internacional, el juvenil también integró la selección argentina Sub-20, donde jugó tres partidos y anotó un gol bajo la conducción de Javier Mascherano, actual entrenador de Inter Miami.