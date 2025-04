Yanina Latorre defendió a su hija tras dar positivo en un test de alcoholemia

Yanina Latorre salió en defensa de su hija Lola, quien quedó el centro de un escándalo tras dar positivo en un test de alcoholemia en Palermo.

La polémica se desató en las redes sociales, donde la joven fue objeto de críticas y comentarios despectivos. Ante esta situación, la panelista de "LAM" explicó su versión.

"Lola fue a una fiesta y, al parecer, decidió tomar un trago temprano. Cuando se sometió a la prueba, arrojó 0.5, que es el límite más bajo, y decidió dejar su auto y volver dos horas después para buscarlo", justificó.

?? Lola Latorre DIO POSITIVO de alcoholemia: Yanina responde TODAS LAS CRÍTICAS



A pesar de responsabilizar a su hija por la situación, Yanina defendió a Lola de las acusaciones. "Estuvo equivocada y debe aprender de sus errores, pero calificarla de borracha o asesina es excesivo. Un 0.5 de alcoholemia no significa que esté completamente ebria".

Además, criticó a la influencer Morena Rial, quien comentó sobre el tema en sus redes antes de borrar sus publicaciones tras la viralización de ciertos mensajes. "No puede compararse, tiene un historial muy cuestionable y es ridículo que critique por un simple 0.5. Lola tiene 24 años, decidió tomar un Fernet, pagó la multa y no le quitaron el auto", dijo Yanina.

La madre no dudó en señalar que muchas personas cometen errores y que no es justo etiquetar a alguien como borracho o alcohólico, afirmando que eso es un problema serio. "Me parece ofensivo, hay que ser responsable. Puedo recibir críticas, pero es ridículo que se desate tanto odio".

