En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Chacarita

Santa Fe

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Vuelve La Divina Noche de Dante: ya se grabó el primer programa con una invitada especial

El ciclo de entrevistas regresa a El Trece.

23/08/2025 | 17:28Redacción Cadena 3

FOTO: Dante Gebel (eltrece)

En Octubre llegó la nueva temporada de La Divina Noche de Dante del presentador argentino cercano a la Iglesia Universal Dante Gebel por Canal 13.

El ciclo que se realizó en Miami y cuenta con la producción ejecutiva de Mario Pergolini ya grabó el primer programa con Wanda Nara como invitada especial.

Dante estuvo muchos años en el exterior y primero entre La Divina Noche en Canal 9, hasta que desde la temporada pasada logró su arribo a El Trece.

Lectura rápida

¿Cuándo vuelve el programa? En Octubre de 2025.

¿Quién es el presentador? El presentador es Dante Gebel.

¿Dónde se grabó el primer programa? Se grabó en Miami.

¿Quién fue la invitada especial? La invitada especial fue Wanda Nara.

¿Qué canal transmite el programa? El programa se transmite por El Trece.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho