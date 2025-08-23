Vuelve La Divina Noche de Dante: ya se grabó el primer programa con una invitada especial
El ciclo de entrevistas regresa a El Trece.
23/08/2025 | 17:28Redacción Cadena 3
FOTO: Dante Gebel (eltrece)
En Octubre llegó la nueva temporada de La Divina Noche de Dante del presentador argentino cercano a la Iglesia Universal Dante Gebel por Canal 13.
El ciclo que se realizó en Miami y cuenta con la producción ejecutiva de Mario Pergolini ya grabó el primer programa con Wanda Nara como invitada especial.
Dante estuvo muchos años en el exterior y primero entre La Divina Noche en Canal 9, hasta que desde la temporada pasada logró su arribo a El Trece.
Lectura rápida
¿Cuándo vuelve el programa? En Octubre de 2025.
¿Quién es el presentador? El presentador es Dante Gebel.
¿Dónde se grabó el primer programa? Se grabó en Miami.
¿Quién fue la invitada especial? La invitada especial fue Wanda Nara.
¿Qué canal transmite el programa? El programa se transmite por El Trece.
[Fuente: Noticias Argentinas]