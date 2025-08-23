Vuelve La Divina Noche de Dante: ya se grabó el primer programa con una invitada especial

En Octubre llegó la nueva temporada de La Divina Noche de Dante del presentador argentino cercano a la Iglesia Universal Dante Gebel por Canal 13.

El ciclo que se realizó en Miami y cuenta con la producción ejecutiva de Mario Pergolini ya grabó el primer programa con Wanda Nara como invitada especial.

Dante estuvo muchos años en el exterior y primero entre La Divina Noche en Canal 9, hasta que desde la temporada pasada logró su arribo a El Trece.