Una facultad de periodismo repudió una charla de Fantino y el conductor contestó

FOTO: Alejandro Fantino: "El repudio no construye, el repudio rechaza” (Foto: Aglaplata)

Alejandro Fantino le respondió a la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) luego que la institución emitiera un comunicado de repudio hacia su presencia y luego diera marcha atrás.

Fantino fue invitado por un grupo de estudiantes a dar una charla en la sede de la facultad, que finalmente se concretó este miércoles en un aula del primer piso del Edificio Néstor Kirchner.

En un comunicado, que fue publicado en la web oficial de la facultad, se cuestionaba a Fantino por representar la práctica del periodismo que la institución repudia “profundamente”.

“Al enterarnos que el día miércoles 17 de mayo a las 14 horas, la agrupación estudiantil ‘Nueva Generación’ organizó una charla con el Sr. Alejandro Fantino en nuestra Facultad, queremos señalar que su presencia no es bienvenida. Más allá de gozar de total libertad para concurrir a nuestra casa de estudios –derecho que la Universidad Pública garantiza a todo ciudadano/a/e– y para ejercer su derecho a comunicarse, creemos que nuestra Facultad también tiene el derecho a dejar en clara su propia opinión”, comenzaba el comunicado.

Y agregaba que el periodista ejercía un rol en la conducción de programas “con evidente sentido patriarcal y machista hasta su protagónica participación en operaciones de prensa en la modalidad lawfare contra líderes y liderezas populares y con discurso de odio contra minorías y diversidades”. Además, cuestionaba la reciente entrevista de Fantino a Patricia Bullrich.

“Leí que hubo un comunicado. Hubo un comunicado y después no hay comunicado, entonces no sé si quedarme con el principio o el final…me quedaría con la síntesis que es lo que interesa; en todo caso y te lo digo como alguien que transita la filosofía: todo tipo de repudio no construye, el repudio rechaza”, indicó Fantino.

Y añadió: “No voy a tomar esto a título personal y jamás pensaría nada malo de un colega o de futuros colegas y de una universidad que tengo entendido, tiene un muy buen nivel académico en todas sus áreas. Simplemente vengo acá a charlar con los chicos. No puedo no venir o dejar a 300 chicos que vienen a escuchar mi experiencia”.

Además, aseguró que “lo que pasó alrededor de esto no nos puede teñir lo que es esto: un encuentro entre grupo de pibes y chicas que quieren una carrera y yo simplemente le vengo a contar como yo, de profesor de tenis, me puse en un estado de periodismo y luego en un estado de permanente estudio. Simplemente vengo a traerle mi experiencia”.

La charla fue organizada por la agrupación La Nueva Generación, que intenta disputar desde el peronismo la hegemonía histórica que tiene la agrupación Rodolfo Walsh en la conducción del centro de estudiantes y el resto de los claustros que maneja el kirchnerismo. “En un momento en que el periodismo creo que en el mundo se ha llenado de respuestas y se ha vaciado de preguntas. Yo le vengo a traer a los chicos mis preguntas”, cerró el comunicador.