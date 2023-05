Dramático testimonio de Silvina Luna sobre su salud: "Es un momento crítico"

En febrero, Silvina Luna contó que necesita un trasplante de riñón, tras los problemas de salud que se le originaron por una mala praxis durante una intervención estética que le realizó Aníbal Lotocki. Ahora la modelo brindó una entrevista a corazón abierto donde dio detalles de su presente, reflexionó sobre la vida y se mostró con muchas esperanzas.

Invitada a LAM, admitió: "Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Como un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo".

Sin embargo, durante su participación en el programa LAM (América), Silvina aclaró que el trasplante no es una urgencia inmediata, ya que primero debe resolver otros problemas de salud.

"Hace un año que tengo una bacteria y hasta que no solucione ese problema, no puedo someterme al trasplante", explicó Silvina. La bacteria fue detectada después de notar una protuberancia en su pierna y desde entonces ha estado siguiendo un tratamiento médico. "Todavía tengo que tomar medicación durante aproximadamente otro año. Son bacterias resistentes", detalló.

Ángel De Brito resaltó que Silvina había buscado una intervención estética y que, como resultado de una mala praxis, se desencadenó un grave problema de salud que ha afectado su vida cotidiana.

Silvina asintió y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todas las mujeres que consideran someterse a modificaciones estéticas: "A las chicas, que admiren su belleza única, ¿por qué desear tener otro rostro u otra figura? A mí me sucedió que no me sentía suficiente y siempre necesitaba más... Durante mucho tiempo callé porque me daba vergüenza hablar de esto. Hoy me pone nerviosa, pero es bueno sacarlo a la luz", reflexionó.

Silvina reveló que lleva trece años lidiando con problemas renales, pero hace seis meses tuvo que comenzar con diálisis. "Nunca pensé que llegaría tan pronto. Antes de la diálisis, tenía que acudir al laboratorio cada dos semanas y tenía episodios de hipercalcemia que requerían hospitalización para reducir los niveles. Así fue durante casi diez años, pero después me recetaron corticoides y me cambiaron otros tratamientos antes de recibir el diagnóstico. Descubrí que mis riñones estaban calcificados y que necesitaba diálisis", recordó.

"Me sentía muy triste, pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Hay momentos de aceptación y otros en los que despierto y pienso 'estoy viviendo una pesadilla'. Pero aquí estoy, firme y en pie. Siempre fui una persona que seguía adelante y ahora siento lo mismo, a pesar de las recaídas que me llevan a sentirme mal y triste. Pero son más los momentos buenos que busco en mi día a día", agregó.

Además, destacó que ha aprendido a pedir ayuda cuando la necesita y a apoyarse en su hermano y amigos cercanos. "Ellos me sostienen", afirmó.

Su experiencia con la diálisis

"La realizo tres veces por semana, durante cuatro horas cada día. A veces duermo, llevo un libro... Pero también he experimentado dolores intensos en el nervio ciático y en las piernas, lo cual fue muy duro porque se volvió crónico. Eran dolores que nunca había sentido antes y no se los deseo a nadie, porque cuando se vive con dolor, no se puede concentrar en nada. Ahora, poco a poco, están encontrando analgésicos para que el dolor sea menos intenso", explicó.

En cuanto a su presente, Silvina afirmó que ha aprendido a disfrutar de los pequeños momentos. "Hoy en día, valoro cuando me siento bien y puedo disfrutar de tomar un café, cuando no experimento dolor. Los días en los que tengo diálisis regreso a casa y solo quiero acostarme, y a veces casi no hago nada. Es un enfoque día a día en todos los aspectos", admitió.

Su deseo de formar una familia

Después de hablar sobre cómo su vida cotidiana ha sido modificada, se mostró optimista acerca de someterse a un trasplante. "Siempre me he cuidado en cuanto a la alimentación, bebiendo poca agua y pidiendo ayuda a mis amigas, ya que no puedo salir con facilidad. Pero también está el amor y la fe. Visualizo que seré trasplantada y que recuperaré mi vida", expresó.

En ese sentido, destacó su anhelo de volver a tener la energía que siempre la caracterizó, divertirse más y pasar más tiempo con las personas que ama. Con respecto a la idea de formar una familia, afirmó: "Es uno de mis deseos que ha surgido con más fuerza a medida que crezco. Siempre fui un poco soñadora en secreto, pero luego, en las relaciones, simplemente no se dio. A veces sueño con la posibilidad de tener un bebé o adoptar un niño una vez que haya recibido el trasplante, porque quiero devolver todo el amor que recibo a alguien más".