Silvina Luna está internada desde el jueves: "Empieza el camino al trasplante"

Silvina Luna enfrenta una nueva etapa en su lucha contra los problemas de salud derivados de una intervención médica en 2011. Debido a una inyección de biopolímeros en sus glúteos realizada por el doctor Aníbal Lotocki, Silvina sufrió hipercalcemia e insuficiencia renal, lo que la obliga a someterse a diálisis tres veces por semana y a esperar un trasplante de riñón.

En la tarde del lunes, Silvina compartió un video desde el Hospital Italiano, donde se encuentra internada desde la semana pasada, transmitiendo un mensaje lleno de esperanza.

“Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”, dijo.

Y se mostró feliz con lo que está por venir a partir de este momento. “Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, concluyó la actriz.

Actualmente, está probando estos medicamentos bajo supervisión médica para asegurarse de que los tolera bien y de que todo está en orden.