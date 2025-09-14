Sorpresa con "La Voz Argentina": ¿dan el programa este domingo?

FOTO: El “Team Luck Ra” de La Voz Argentina tuvo su “Segundo Round”

Los seguidores de La Voz Argentina se quedaron sin el programa este viernes, ya que Telefe decidió suspender su emisión por tercera vez en una semana, por lo que una vez más genera confusión entre los seguidores respecto a si hay o no programa este domingo.

Finalmente, el popular reality de canto, que se encuentra en la etapa de "Segundo Round", no salió al aire el viernes, pero tampoco se emitirá este domingo.

El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, ha sufrido constantes cambios en su programación en las últimas semanas, lo que ha generado el malestar de sus seguidores.

La suspensión del programa, que se encuentra en una de sus fases más emocionantes, deja a los fans esperando para ver las presentaciones de los concursantes que quedan en carrera.

La próxima emisión de La Voz Argentina sería entonces este lunes, con las presentaciones de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.