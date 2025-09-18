En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Shakiramanía en Argentina: comenzó la preventa para el tercer concierto

La venta general de entradas comenzará una vez finalizada la preventa exclusiva de Santander.

18/09/2025 | 10:22Redacción Cadena 3

FOTO: Shakira sigue sorprendiendo a sus fans

Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos.

La nueva cita será el próximo jueves 11 de diciembre y la preventa de entradas ya inició. La venta general de entradas comenzará apenas finalice la preventa de Santander. La preventa Santander Visa estará disponible por 48 hs o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Finalizada la preventa comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Las entradas se podrán adquirir únicamente en entradauno.com. Este es el quinto show en el año de Shakira en Argentina con la producción de Fénix Entertainment Group. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.

Lectura rápida

¿Qué evento se anunció?
Se anunció la preventa de entradas para el tercer concierto de Shakira en Argentina.

¿Cuándo serán los conciertos?
Los conciertos serán el 8, 9 y 11 de diciembre.

¿Dónde se realizarán?
Los conciertos se realizarán en el Estadio Vélez de Buenos Aires.

¿Quién organiza el evento?
El evento es organizado por Fénix Entertainment Group.

¿Cuándo comienza la venta general de entradas?
La venta general comenzará después de la preventa de Santander.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho