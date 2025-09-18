Shakiramanía en Argentina: comenzó la preventa para el tercer concierto
La venta general de entradas comenzará una vez finalizada la preventa exclusiva de Santander.
18/09/2025 | 10:22Redacción Cadena 3
FOTO: Shakira sigue sorprendiendo a sus fans
Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos.
La nueva cita será el próximo jueves 11 de diciembre y la preventa de entradas ya inició. La venta general de entradas comenzará apenas finalice la preventa de Santander. La preventa Santander Visa estará disponible por 48 hs o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Finalizada la preventa comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.
Las entradas se podrán adquirir únicamente en entradauno.com. Este es el quinto show en el año de Shakira en Argentina con la producción de Fénix Entertainment Group. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.
Lectura rápida
¿Qué evento se anunció?
Se anunció la preventa de entradas para el tercer concierto de Shakira en Argentina.
¿Cuándo serán los conciertos?
Los conciertos serán el 8, 9 y 11 de diciembre.
¿Dónde se realizarán?
Los conciertos se realizarán en el Estadio Vélez de Buenos Aires.
¿Quién organiza el evento?
El evento es organizado por Fénix Entertainment Group.
¿Cuándo comienza la venta general de entradas?
La venta general comenzará después de la preventa de Santander.
[Fuente: Noticias Argentinas]