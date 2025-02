Sabrina Rojas expresó incomodidad por la ausencia de Luciano Castro en la rutina familiar

La actriz se quejó por la poca presencia de su ex en la rutina de sus hijos. "Cada vez que me toca enfrentar situaciones cotidianas con los chicos, siento que me falta apoyo", afirmó.

26/02/2025 | 15:03Redacción Cadena 3