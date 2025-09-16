Rocío Marengo espera su primer hijo junto a Eduardo Fort y sus mellizos

FOTO: “Cuesta explicarle a los hijos”: Rocío Marengo y la familia ensamblada con Eduardo Fort

A 11 años de iniciada su relación, Rocío Marengo espera su primer hijo con Eduardo Fort, aunque el empresario ya es papá de Macarena, de 24 años, y los mellizos Angie y Pietro de 16 años, frutos de su relación con Karina Antoniali, por lo que Marengo no dudó en revelar cómo fue el proceso de la familia ensamblada.

En principio, la ex vedette explicó que su anhelo por la maternidad iba más allá de la pareja por quien esté acompañada: “Siempre quise ser mamá, desde muy joven. El sueño era tener una familia, pero si no pasaba, quería la maternidad”.

“En una familia ensamblada, cuesta explicarle a los hijos. Le tocó dar explicaciones a los chicos y ellos mismos le empezaron a pedir que tenga una novia, cuando llevaba conmigo dos años”, añadió la panelista que atraviesa su quinto mes de embarazo.

No obstante, ahora los hijos de su pareja mantienen un amoroso vínculo con su futuro hermano y con la misma Marengo: “Se llevan muy bien conmigo. Cuando les dijimos del embarazo, lo nombraron como ‘hermanito’ al toque”.

“Estuvo una semana separado y después me conoció a mí. Sentí química desde el primer saludo”, concluyó la ex vedette.