Rating de miércoles: los programas más vistos de cada canal
El podio de cada señal de aire está acá.
21/08/2025 | 10:18Redacción Cadena 3
FOTO: El Beto Casella viene dulce.
Buenas Noches Familia volvió a ganar el torneo B de la TV: con 6.4 fue el programa más visto por fuera de Telefe. El podio del canal del socito lo completaron Ahora Caigo con 5.6 y Telenoche con 5.3. Mario Pergolini volvió a dar el ausente.
LAM se consagró como lo más visto de América TV con apenas 4.0. Lo acompañaron otros dos ciclos de chimentos: Intrusos y Sálese Quién Pueda con 3.1 y 3.0 respectivamente.
En Canal 9 Beto Casella se quedó nuevamente en la cima con un promedio de 3.2 puntos de rating. Muy de cerca lo siguieron Tele 9 Central y Tele 9 Mediodía con 3.1 y 2.9.
Lectura rápida
¿Qué programa lideró el rating del miércoles? Buenas Noches Familia fue el programa más visto con 6.4 puntos.
¿Qué otros programas lo siguieron en Telefe? Ahora Caigo y Telenoche ocuparon el segundo y tercer lugar con 5.6 y 5.3 puntos respectivamente.
¿Quiénes fueron los más vistos en América TV? LAM se posicionó en primer lugar con 4.0 puntos.
¿Qué programas estuvieron en el podio de Canal 9? Beto Casella lideró con 3.2, seguido por Tele 9 Central y Tele 9 Mediodía.
¿Quién fue mencionado como ausente en el rating? Mario Pergolini fue el mencionado como ausente.
[Fuente: Noticias Argentinas]