Qué dijo L-Gante sobre la crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, brindó declaraciones respecto a su vínculo con Wanda Nara luego de que circularan rumores sobre una crisis en su relación, justo antes del incidente en el Chateau Libertador que involucró a Mauro Icardi.

El cantante se encontraba en el Planetario junto a la artista española Mar Lucas, quien guarda un notable parecido con la China Suárez, en el marco de un evento promocional por el lanzamiento de readyactiva, su colaboración con Mar.

Durante una entrevista con el conductor de LAM, Ángel de Brito lo interpeló sobre su relación con la empresaria, a lo que L-Gante respondió: “Todo en orden. Ahora mismo estoy pensando en que el tema salga y explote. Yo me replanteo las cosas una sola vez y la vida sigue.”

El artista destacó: “Todos los días me están preguntando eso. Yo no me enteré de ningún problema. Ahora le pregunto.”, enfatizando que todo permanece bien con Wanda Nara.

Además, De Brito le solicitó a Elián su opinión sobre el incidente en el Chateau Libertador que involucró a su pareja, Mauro Icardi, y que requirió la asistencia de la policía. Ante esto, L-Gante aseveró: “No sé cómo se habrá comportado (Mauro), pero le deseo lo mejor. Que pueda ordenar su vida”.

