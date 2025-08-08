En vivo

La Cadena del Gol

Lanús vs. Talleres

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

"Pity" Álvarez vuelve a los escenarios: anunció un recital histórico en Vélez

Será el próximo 5 de diciembre. El músico regresará a los escenarios tras su detención por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. 

08/08/2025 | 19:14Redacción Cadena 3

FOTO: Pity Álvarez vuelve a los escenarios.

Cristian “Pity” Álvarez, el carismático y controvertido exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, anunció su regreso triunfal a los escenarios tras siete años de ausencia.

El próximo 5 de diciembre, el estadio de Vélez Sarsfield será el epicentro de un recital que promete ser inolvidable, marcando el retorno de una de las figuras más icónicas y turbulentas del rock argentino.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Álvarez confirmó la noticia con su característico estilo desenfadado: “Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Espero que lo disfruten, ¿sí? Muchas gracias por el aguante”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, adelantó el lanzamiento de un tema inédito acompañado de un videoclip, avivando la expectativa de sus seguidores.

El regreso de Pity no solo es un hito musical, sino también el cierre de un capítulo marcado por problemas judiciales y de salud que lo mantuvieron alejado de la vida pública.

En julio de 2018, Álvarez fue detenido por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, tras un altercado en el barrio Samoré de Villa Lugano. Aunque fue procesado, nunca enfrentó un juicio oral debido a su estado de salud mental.

En 2022, el Cuerpo Médico Forense determinó que sus facultades no se encuadraban dentro de “los parámetros considerados normales”, lo que derivó en la prisión domiciliaria. En febrero de 2023, el Tribunal Oral y Correccional N° 29 suspendió el proceso judicial, le retiró la tobillera electrónica y ordenó el seguimiento de su salud por la justicia civil. Tras dos años y nueve meses en la cárcel de Ezeiza, Álvarez recuperó su libertad plena.

El último show de Pity antes de su detención, en abril de 2018 en Tucumán, terminó en un escándalo. Una multitud de 8 mil personas aguardaba su presentación con una refundada Viejas Locas, pero las demoras y la posterior cancelación desataron disturbios. Desde entonces, su figura se convirtió en una mezcla de mito y controversia, alimentada por el fervor de sus seguidores y las especulaciones sobre su estado.

En su reciente mensaje, Álvarez agradeció a quienes mantuvieron viva su música durante estos años: “Gracias a las personas y comunidades que continuaron difundiendo mi carrera”.

Lectura rápida

¿Quién anunció su regreso a los escenarios?
Christian “Pity” Álvarez anunció su regreso tras siete años de ausencia.

¿Cuándo será el recital?
El recital será el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield.

¿Qué problemas enfrentó Álvarez antes de su regreso?
Pity Álvarez enfrentó problemas judiciales y de salud que lo mantuvieron alejado de la vida pública.

¿Cuál fue el motivo de su detención?
Fue detenido por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018.

¿Qué determinó el Cuerpo Médico Forense en 2022?
Determinó que sus facultades no se encuadraban dentro de “los parámetros considerados normales”, lo que llevó a su prisión domiciliaria.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho