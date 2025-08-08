"Pity" Álvarez vuelve a los escenarios: anunció un recital histórico en Vélez

Cristian “Pity” Álvarez, el carismático y controvertido exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, anunció su regreso triunfal a los escenarios tras siete años de ausencia.

El próximo 5 de diciembre, el estadio de Vélez Sarsfield será el epicentro de un recital que promete ser inolvidable, marcando el retorno de una de las figuras más icónicas y turbulentas del rock argentino.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Álvarez confirmó la noticia con su característico estilo desenfadado: “Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Espero que lo disfruten, ¿sí? Muchas gracias por el aguante”.

"Pity":

Porque Pity Álvarez anunció un recital en Vélez para el 5 de diciembre

Además, adelantó el lanzamiento de un tema inédito acompañado de un videoclip, avivando la expectativa de sus seguidores.

El regreso de Pity no solo es un hito musical, sino también el cierre de un capítulo marcado por problemas judiciales y de salud que lo mantuvieron alejado de la vida pública.

En julio de 2018, Álvarez fue detenido por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, tras un altercado en el barrio Samoré de Villa Lugano. Aunque fue procesado, nunca enfrentó un juicio oral debido a su estado de salud mental.

En 2022, el Cuerpo Médico Forense determinó que sus facultades no se encuadraban dentro de “los parámetros considerados normales”, lo que derivó en la prisión domiciliaria. En febrero de 2023, el Tribunal Oral y Correccional N° 29 suspendió el proceso judicial, le retiró la tobillera electrónica y ordenó el seguimiento de su salud por la justicia civil. Tras dos años y nueve meses en la cárcel de Ezeiza, Álvarez recuperó su libertad plena.

El último show de Pity antes de su detención, en abril de 2018 en Tucumán, terminó en un escándalo. Una multitud de 8 mil personas aguardaba su presentación con una refundada Viejas Locas, pero las demoras y la posterior cancelación desataron disturbios. Desde entonces, su figura se convirtió en una mezcla de mito y controversia, alimentada por el fervor de sus seguidores y las especulaciones sobre su estado.

En su reciente mensaje, Álvarez agradeció a quienes mantuvieron viva su música durante estos años: “Gracias a las personas y comunidades que continuaron difundiendo mi carrera”.