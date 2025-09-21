Paulina Cocina sorprendió a estudiantes con una original campaña en universidades de todo el país

En el marco del Día del Estudiante, la creadora de contenidos Paulina Cocina lanzó una original campaña, que consistió en esconder decenas de ejemplares de su libro de “cocina fácil” en universidades de todo el país, como una forma de homenajear a quienes estudian con esfuerzo y pasión.

A través de sus redes sociales, Paulina compartió el detrás de escena de esta acción secreta, que contó con la colaboración de voluntarios que ayudaron a distribuir y ocultar los libros. “Dejé escondidos un montoooón de libros de cocina fácil en universidades de todo el país para mandar un cariño a mis futuros médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, científicos”, expresó.

Con su característico humor y calidez, agregó: “¡Feliz día estudiantes! ¡Aguante ustedes! ¡No aflojen porque alguien va a tener que operarnos, construir puentes y esas cosas!”.

La cocinera también aprovechó para dedicar unas palabras especialmente sentidas a quienes transitan carreras universitarias en condiciones adversas. “Un abrazo grade a todos los que con esfuerzo sacan una carrera adelante. Dos a los que, como yo, son primera generación universitaria, tres a los que lo hacen laburando en paralelo… Y cuatro a los de mi universidad, la UBA, que es una de las mejores del mundo, afirmó.

La iniciativa no tardó en viralizarse, y estudiantes de distintas provincias comenzaron a compartir en redes los libros que encontraron escondidos entre bibliotecas, bancos de aula o rincones inesperados de sus facultades.

Paulina cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes se sumaron a la movida. “Gracias a todos los y las secuaces que me ayudaron en esta misión recibiendo y dejando los libros”.