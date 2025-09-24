En vivo

Espectáculos

Organizaron una marcha en oración por Thiago Medina hacia el hospital de Moreno y causó polémica

Las organizadoras se presentaron como dos mujeres evangelistas que buscan acercar sus oraciones y están dispuestas a compartir el momento con otras religiones.

24/09/2025 | 18:21Redacción Cadena 3

FOTO: Organizaron una marcha en oración por Thiago Medina hacia el hospital de Moreno y causó polémica

Dos personas organizaron un marcha de oraciones por Thiago Medina para el próximo viernes 26, hacia el hospital de Moreno donde se encuentra internado el ex participante de Gran Hermano que continúa en la Unidad de Terapia Intensiva.

Los llantos familiares y los partes médicos que no asumen una pronta evolución generaron preocupación por la salud del joven y así, dos mujeres que se presentaron como evangélicas, pidieron que las acompañen a “orar, pedir y suplicar”.

Entre las publicaciones de instagram, las hermanas Ana y Débora Barolín compartieron la convocatoria junto a la imagen del ex “hermanito”: “Queremos invitarlos a dirigirnos hacia el hospital donde Thiago se encuentra internado luchando por su vida”.

“Nosotras somos evangélicas cristianas, creemos en un Dios que es bueno, que siempre tiene la última palabra. Entendemos a la familia, porque casi perdimos a mi papá, pero las oraciones siempre estuvieron presentess. Creas en lo que creas, todo será bienvenido y respetado. Lleven su vela y mandemos buena energía hacia esa habitación”, explicaron.

Tras la publicación conjunta y varios comentarios que generaron polémica, Bárbara explicó: “Nos basamos en la unidad, no en una religión, no queremos tener seguidores, ser famosas, ni que se viralice. Yo soy ex participante de Cuestión de Peso de 2013. Desde mi lugar quiero ayudar a Thiago en oración porque creo en un Dios que hace milagros”.

“Nos vamos a quedar hasta las 15hs ya que no queremos causar ninguna incomodidad ni a la familia ni al establecimiento. No llevar nada que pueda provocar ruido. Si quieren pueden llevar carteles para apoyar. No provocar suciedad, y seamos empáticos entre nosotros. Si no podés asistir, igualmente contamos con tus oraciones”, pidieron.

Lectura rápida

¿Qué se organizó? Una marcha de oraciones por Thiago Medina hacia el hospital de Moreno.

¿Quiénes son las organizadoras? Las hermanas Ana y Débora Barolín, presentándose como evangélicas.

¿Cuándo será la marcha? El próximo viernes 26 de septiembre.

¿Qué piden a los asistentes? Que lleven velas y mantengan un ambiente respetuoso sin ruido.

¿Cuál es el objetivo de la marcha? Reunir oraciones y buenas energías por la salud de Thiago Medina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

