Nancy Pazos reveló su relación con Diego Santilli durante su matrimonio anterior
La periodista recordó sus inicios con el diputado del PRO.
17/09/2025 | 18:28Redacción Cadena 3
FOTO: Cuándo y con quién se casó Nancy Pazos cuando era amante de Diego Santilli
Nancy Pazos se volvió viral en las últimas horas por sus polémicas declaraciones en una entrevista con, confesando que el político Diego Santilli fue su amante durante años, inclusive cuando ella contrajo matrimonio con su ex marido.
En una entrevista con Rulo Schijman para Infobae, la periodista habló sin filtros sobre su relación con el diputado del PRO.
“No me enamoré de un día para el otro de Santilli. Fue un proceso”, reconoció Pazos. “Fuimos amigos mucho tiempo, fuimos amantes mucho tiempo y yo me negaba a enamorarme de un Santilli. Yo era igual de progre que soy hoy y enamorarme de alguien que representaba ideológicamente algo muy contrario (…)”, sumó.
“Con Santilli no me casé nunca. Me casé una sola vez, antes de él”, recordó.
La periodista contrajo matrimonio con Fernando González durante su juventud y afirmó que en el momento en que se casó con él, “El Colo” se encontraba en la celebración y ya era su amante.
Restándole importancia a lo sucedido, mencionó que su marido también “tenía sus amantes, pero no importa”.
En sus declaraciones, Pazos reconoció “ser sexual” y que “la palabra fidelidad nunca estuvo en su diccionario”, razón por la cual cuando su matrimonio no brillaba en la intimidad, fue a buscarlo “en otro lado”.
Actualmente, lleva más de diez años en pareja con el productor de seguros Ignacio Iparraguirre: “No convivimos. Él vive en Carmen de Areco, en el campo. Viene los viernes a mi casa y se va rigurosamente los lunes. De lunes a viernes tenemos una relación por WhatsApp, que implica que solo nos escribimos si vimos alguna nota que nos mató de la risa”.
[Fuente: Noticias Argentinas]