Moria Casán apuntó contra Susana Giménez: "Hablar de ella atrasa"

El escándalo que desató el tapado de piel que María Julia Alsogaray usó en la icónica tapa de Revista Noticias, enfrentó a tres divas argentinas, quienes se pelearron por quién era la verdadera dueña del abrigo. Finalmente, se sumó una cuarta diva a bancar a una de las partes del enfrentamiento y desató una nueva polémica.

Estamos hablando de Graciela Alfano, Susana Giménez, Graciela Borges y ahora, Moria Casán, quien salió en defensa de la primera diva.

En diálogo con Infama (América TV), la “lengua karateka” se diferenció del conflicto por el abrigo de piel, pero manifestó su enojo cuando le mencionaron a Giménez.

El notero le consultó su opinión sobre la visita de la diva de Telefe a la obra de Nico Vázquez: “No me interesa, hablar de Susana atrasa”, lanzó contundente.

Ante su seca respuesta, el cronista le consultó por qué cree que la rubia no va a ver su obra Cuestión de género, a lo que la One respondió: “Porque es una obra muy profunda, no la entendería”.