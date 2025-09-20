Mirtha Legrand y Juana Viale presentan sus invitados para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale regresaron este fin de semana con nuevas ediciones de sus clásicos programas, en la pantalla de eltrece. En esta nota, los invitados.

La Noche de Mirtha, conducida por Mirtha Legrand, se emitió el sábado 20 de septiembre a las 21:30 hs. y la diva tuvo en su mesa a: Edgardo Alfano, El Puma Rodríguez, Yuyito González, Dr. Guillermo Capuya y Silvina Escudero.

En tanto, el domingo 21 de septiembre a las 13:45 hs, Juana Viale recibió en Almorzando con Juana, a: Julieta Díaz, Pilar Gamboa, Roberto Peña, Pablo Ruiz y Franco Masini.

Recordemos que ambos programas son una producción de StoryLab para eltrece.