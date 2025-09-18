En vivo

Espectáculos

Luciana Geuna fue internada de urgencia por un susto grande de salud

La periodista compartió una imagen desde la camilla del hospital y generó preocupación entre sus seguidores.

18/09/2025 | 10:49Redacción Cadena 3

FOTO: “Un susto grande”: Luciana Geuna fue internada de urgencia por un problema de salud

Luciana Geuna preocupó a sus seguidores al mostrarse en una camilla de hospital y confesar que tuvo un grave problema de salud que la dejó internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

A través de una publicación en sus redes sociales y sin brindar detalles de lo que le sucedió, la periodista de TN agradeció al equipo médico que la trató “con humanidad y conocimiento”.

Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo. Y necesito mucho mucho agradecer:a @lorenadelisio y todo el equipo del @iadt.s, una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada”, comenzó.

Y agregó: “Para Lorena todavía me faltan las palabras: su calma y seguridad. Cómo cada día me explico lo que pasaba y cómo seguíamos. Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad”.

Además, también sumó a sus equipos de trabajo por el apoyo que lo brindaron en estos días, dando a entender que estuvo varios días internada: “Mil gracias a todo el equipo hermoso de @olgaenvivo y de @todonoticias por sus mensajes, por el tiempo y la ayuda para recuperarme”.

En una reflexión sobre lo sucedido, la periodista miro con alegría a la gente a su alrededor: “Hay tanto lindo para decir de todos. Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo”.

Por último, dedicó unas dulces palabras para su pareja: “Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor @martinguglielmone que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida. Ahora es todo poco a poco y para adelante. 'El cuerpo tiene sus razones', de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Luciana Geuna? La periodista tuvo un grave problema de salud que la llevó a ser internada.

¿Dónde fue internada? Fue internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

¿Qué agradeció Luciana Geuna en redes? Agradeció al equipo médico por su humanidad y conocimiento en su atención.

¿Qué reflexión compartió sobre su experiencia? Hizo una reflexión sobre lo cambiante de la vida y la importancia de su familia y amigos.

¿A quién dedicó palabras especiales? Dedicó palabras de agradecimiento para su pareja, Martín Gugliemone.

[Fuente: Noticias Argentinas]

