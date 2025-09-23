"Lo más doloroso": Roberto García Moritán sobre el robo a Pampita Ardohain

Roberto García Moritán consideró que “lo más doloroso” del robo en la casa de su ex pareja, Carolina “Pampita” Ardohain, fue la sustracción de dos teléfonos celulares en donde la modelo almacenaba fotos de Blanca Vicuña, fallecida en 2012, a los seis años de edad.

Aunque la misma Ardohain explicó que recuperó los teléfonos móviles, Moritán señaló: ”No tengo mucho para decir y sobre los detalles que tenía, pero sí puedo decir como punto positivo que no había nadie en la casa”.

“Lo más doloroso es que se llevaron las fotos de Blanca que estaban en los celulares viejos y eso es lo que más duele. Hay una investigación en curso, creo que hay bastantes indicios, por lo que debería haber una respuesta dentro de poco”, concluyó el ex funcionario.

Por su parte, “Pampita” había revelado: “Es todo muy impactante y va a llevar sus horas hacer el proceso. Mis hijos todavía no están informados, solo el mayor lo sabe, se lo diremos con mucho cuidado para cuidar su cabeza. La caja fuerte existía solamente para los teléfonos.