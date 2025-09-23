En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

"Lo más doloroso": Roberto García Moritán sobre el robo a Pampita Ardohain

La modelo logró recuperar celulares hurtados en donde almacenaba fotos de Blanca Vicuña, fallecida en 2012, a los seis años de edad.

23/09/2025 | 14:56Redacción Cadena 3

FOTO: “Lo más doloroso”: Roberto García Moritán sobre el robo a Pampita Ardohain

Roberto García Moritán consideró que “lo más doloroso” del robo en la casa de su ex pareja, Carolina “Pampita” Ardohain, fue la sustracción de dos teléfonos celulares en donde la modelo almacenaba fotos de Blanca Vicuña, fallecida en 2012, a los seis años de edad.

Aunque la misma Ardohain explicó que recuperó los teléfonos móviles, Moritán señaló: ”No tengo mucho para decir y sobre los detalles que tenía, pero sí puedo decir como punto positivo que no había nadie en la casa”.

“Lo más doloroso es que se llevaron las fotos de Blanca que estaban en los celulares viejos y eso es lo que más duele. Hay una investigación en curso, creo que hay bastantes indicios, por lo que debería haber una respuesta dentro de poco”, concluyó el ex funcionario.

Por su parte, “Pampita” había revelado: “Es todo muy impactante y va a llevar sus horas hacer el proceso. Mis hijos todavía no están informados, solo el mayor lo sabe, se lo diremos con mucho cuidado para cuidar su cabeza. La caja fuerte existía solamente para los teléfonos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la casa de Pampita? Se produjo un robo que incluyó la sustracción de dos teléfonos celulares.

¿Quién comentó sobre el robo? Roberto García Moritán se refirió a lo sucedido.

¿Qué fotografías estaban en los celulares robados? Fotos de Blanca Vicuña, fallecida en 2012, se encontraban almacenadas allí.

¿Qué dice Pampita sobre el impacto del robo? La modelo expresó que es una situación impactante y que sus hijos no están informados.

¿Se están tomando acciones sobre el robo? Hay una investigación en curso y Moritán indicó que hay indicios que podrían llevar a resultados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho