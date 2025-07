La supuesta amante de Diego Latorre reveló detalles de su encuentro en un hotel

Fernanda Iglesias subió la apuesta en su pelea con Yanina Latorre y luego de que en LAM publicaran un audio en el cual la supuesta amante de Diego Latorre desmintió tal romance, la periodista decidió poner al aire en Puro Show parte de la conversación que mantuvo con la mujer, que lo conoció en Bariloche, en el viaje de egresados, en 1986.

Antes de poner el audio, explicó que el encuentro con Latorre ocurrió un año atrás. "La verdad te sigo y me parecés súper confiable. Nos vimos una sola vez en Buenos Aires, él justo viajaba. Fue una cosa muy tierna, muy naif, muy inocente. Hace poco puso una historia sobre el viaje de egresados, entonces le escribo", comenzó a contarle la mujer a la periodista.

Él le habría pedido el número de teléfono y le propuso encontrarse en Buenos Aires para recordar viejos tiempos.

"Fuimos a un hotel de un amigo de él. Hace poco me dijo que se iba a Europa y después se iba bastante tiempo más. Me dijo 'cuando quieras nos podemos ver', siguió relatando la mujer que tuvo ese único encuentro en el Hotel Emperador y después no logró que el vínculo continuara.

"Soy una mujer normal, de la edad que tengo, no buscaba amantes. A veces las personas necesitan salirse de la fantasía y conectar con la realidad. Está muy solo, él no la nombraba mucho (a Yanina), no sé qué onda. Acuerdos como cualquier matrimonio. Tal vez necesita tener lo familiar, no quiere soltar por miedo, la familia, los hijos...", planteó.

Por último, dijo que está separada hace cuatro años y que no le interesada seguir el vínculo con un casado. Por su parte, Diego Latorre le habría confirmado a Fernanda Iglesias la relación con la mujer. "Fue una cosa de una vez", le habría dicho el exjugador.