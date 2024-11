La China y Colapinto: la actriz regresó de Madrid tras su fogoso encuentro

Tras un escandaloso fin de semana que la llevó a aparecer en todos los portales y estar en boca de todos, Eugenia La China Suárez regresó al país este lunes. Fue tendencia por haber mantenido un encuentro con Franco Colapinto en Madrid.

La actriz fue invitada unos días a Ciudad de México para participar de un evento realizado por la exclusiva marca Carolina Herrera, donde también se volvió tendencia por mostrarse mascando chicle en la alfombra roja.

Al terminar su estadía en México, la China tenía previsto regresar a Buenos Aires junto a su estilista, pero habría cambiado su vuelo para ir a Madrid a verse con Colapinto.

Finalmente, la China aterrizó en Ezeiza el lunes por la noche, luciendo sonriente ante las cámaras y dispuesta a sacarse fotos con sus fanáticas.

